Сколько украинцев потеряли жилье с начала войны — Finance.ua

Сколько украинцев потеряли жилье с начала войны Сегодня 10:19

Сколько украинцев потеряли жилье с начала войны

За время полномасштабной войны россии против Украины по меньшей мере 3,5 миллиона человек потеряли жилье.

Об этом сообщила представитель омбудсмена по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина.

Она вместе с Представительницей по социальным и экономическим правам Еленой Колобродовой провели рабочую встречу с представителями Посольства США в Украине.

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Согласно сообщению, во время разговора обсудили несколько важных вопросов:

развитие и основные вызовы по программам социальной защиты для ВПЛ;

проблемы украинцев, получивших убежище в других странах;

поддержка лиц с инвалидностью и других уязвимых групп населения;

ситуация с защитой детей, пострадавших от войны.

«Работаем вместе для восстановления справедливости и обеспечения соблюдения прав человека», — говорится в сообщении.

Сколько украинцев уехали из страны

Как сообщалось ранее, согласно информации министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с начала полномасштабного вторжения рф в Украину 7,5 млн наших граждан выехали за границу и продолжают находиться там из-за войны.

По словам Сибиги, для возвращения украинцев необходимо создать надлежащие условия жизни в Украине — нужна безопасность, для чего важно иметь достаточное количество систем ПВО, восстановленное жилье, создание сети бомбоубежищ.

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УНІАН По материалам:

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