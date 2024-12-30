Сколько украинцев потеряли жилье с начала войны — Finance.ua

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Сколько украинцев потеряли жилье с начала войны

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Сколько украинцев потеряли жилье с начала войны
Сколько украинцев потеряли жилье с начала войны
За время полномасштабной войны россии против Украины по меньшей мере 3,5 миллиона человек потеряли жилье.
Об этом сообщила представитель омбудсмена по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина.
Она вместе с Представительницей по социальным и экономическим правам Еленой Колобродовой провели рабочую встречу с представителями Посольства США в Украине.
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Согласно сообщению, во время разговора обсудили несколько важных вопросов:
  • развитие и основные вызовы по программам социальной защиты для ВПЛ;
  • проблемы украинцев, получивших убежище в других странах;
  • поддержка лиц с инвалидностью и других уязвимых групп населения;
  • ситуация с защитой детей, пострадавших от войны.
«Работаем вместе для восстановления справедливости и обеспечения соблюдения прав человека», — говорится в сообщении.

Сколько украинцев уехали из страны

Как сообщалось ранее, согласно информации министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с начала полномасштабного вторжения рф в Украину 7,5 млн наших граждан выехали за границу и продолжают находиться там из-за войны.
По словам Сибиги, для возвращения украинцев необходимо создать надлежащие условия жизни в Украине — нужна безопасность, для чего важно иметь достаточное количество систем ПВО, восстановленное жилье, создание сети бомбоубежищ.
На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий. Узнайте больше по ссылке ниже.

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По материалам:
УНІАН
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