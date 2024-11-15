Сколько украинцев могут себе позволить купить все, что пожелают — Finance.ua

Сколько украинцев могут себе позволить купить все, что пожелают Сегодня 19:45 — Личные финансы

Сколько украинцев могут себе позволить купить все, что пожелают

Среди украинских семей 1,2% могут позволить себе купить все, что пожелают. В целом уровень благосостояния работающих граждан значительно лучше.

Об этом сообщает опрос Центра Разумкова

По данным опроса, 9,1% респондентов отметили, что им не хватает денег даже на еду. Еще 32% ответили, что на еду хватает, но покупать одежду уже трудно, 48% ответили, что хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать.

Кроме того, 7,4% отметили, что им хватает на все, сбережений требуют только очень дорогие покупки (например, авто).

Положение дел у работающих лучше, чем у остальных опрошенных, там только четверти семей (25,2%) хватает денег только на еду. Большинство (56,9%) может позволить себе еду и одежду, а на покупку чего-то более дорогого уже нужно откладывать.

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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