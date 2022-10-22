Сколько украинцам платят в Португалии: где найти работу — Finance.ua

Сколько украинцам платят в Португалии: где найти работу Сегодня 17:00 — Личные финансы

Португалия — страна с красивейшей природой и историей: Атлантический океан, протяженная береговая линия и яркая архитектура. Местные жители очень дружелюбны и ведут размеренный образ жизни. В стране хорошо развита современная инфраструктура: здесь качественные дороги, множество торговых центров, супермаркетов, рынков, ресторанов и уютных кафе. Но в Португалии — одни из самых низких зарплат в Европе.

«Это прекрасная страна для отдыха, но не для заработка», — нередко пишут о Португалии на сайтах о переезде в разные страны.

«Прожить можно, но накопить не получится»

Зарплаты в Португалии колеблются от 700 евро в месяц (минимальная) до 12 300 евро в месяц.

Половина (50%) населения зарабатывает менее 2640 евро.

25% населения зарабатывают менее 1500 евро.

25% зарабатывают более 7170 евро.

Более 1000-1500 евро в Португалии могут заработать местные или мигранты, имеющие высокую специализацию в востребованной профессии, комментирует Юлия Панченко — украинка, переехавшая в Португалию весной этого года.

«Украинцы, которые здесь устроились на работу, получают меньше, около 700-800 евро. Некоторым платят даже меньше „минималки“. Много вы здесь вряд ли заработаете, если вы неквалифицированный врач или менеджер. На 700-800 евро в Португалии вполне можно прожить» , если у вас нет высоких запросов. Этого хватит на базовую еду и текущие расходы. Но накопить какую-то сумму вряд ли удастся", — комментирует она.

В Португалии высокий уровень безработицы: на 10 миллионов населения безработных по состоянию на 2022 год насчитывается 700 тысяч (13,5%). До вычета налогов минимальная заработная плата составляет 649,83 евро в месяц при условии 12 выплат в год и 557 евро при выплатах 14 раз в год.

Доходы португальцев значительно ниже, чем в других странах. Средняя заработная плата в Португалии составляет 3-3,5 евро в час. За 8-часовой рабочий день можно получить 24-26 евро. Такие зарплаты, в частности, выплачиваются работникам сферы обслуживания и сельского хозяйства, уборщикам, сиделкам, грузчикам и другим. Если речь идет о высококвалифицированном специалисте или редкой профессии, заработная плата может достигать 2000 евро в месяц.

Заработная плата в Португалии по профессиям:

руководители организаций — 2500-3000 евро;

IT-специалисты — 1800-3000 евро;

инженеры — 1700 евро;

работники в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса — 1100 евро;

дизайнеры — 1100 евро;

официанты, кассиры, курьеры — 550–700 евро;

Где украинцам проще найти работу в Португалии

Если вы приехали в Португалию, спасаясь от войны в Украине, вам предоставит статус временной защиты. Это позволяет сразу же начать искать работу, говорит Юлия Панченко. Она советует приступать к поискам сразу после приезда в страну. И если вам разрешает ситуация, то и вовсе до приезда.

«Составьте резюме на английском, а в идеале — на португальском языке. И рассылайте чем больше, тем лучше. Будьте готовы к тому, что на большинство заявок от вас могут не ответить. Но не отчаивайтесь: это нормально. И если вы готовы тратить силы на поиски, работу вы точно найдете», — отмечает украинка.

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