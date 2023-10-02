Сколько Украина собрала урожая зерновых и масличных культур — Минагрополитики Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Сколько Украина собрала урожая зерновых и масличных культур — Минагрополитики

По состоянию на конец сентября украинские аграрии намолотили 41,7 млн тонн нового урожая: 30,5 млн тонн зерновых и 11,2 млн тонн масличных культур. Об этом сообщает Минагрополитики.

Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 972 тыс. га при урожайности 43,7 ц/га, из которых:

пшеницы обмолочено 4 693 тыс. га (урожайность — 47,3 ц/га), намолочено 22 204 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1 504 тыс. га (урожайность — 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154,4 тыс. га (урожайность — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;

кукурузы обмолочено 146,5 тыс. га (урожайность — 54,2 ц/га), намолочено 793,2 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 109,4 тыс. га (урожайность — 14,4 ц/га), намолочено 157,8 тыс. тонн;

проса обмолочено 64,2 тыс. га (урожайность — 21,8 ц/га), намолочено 139,9 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 300 тыс. га, намолочено 912,5 тыс. тонн.

Сбор масличных культур произведен на площади 4450 тыс. га, а именно:

рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га, (урожайность — 28,7 ц/га),

намолочено 4003 тыс. тонн семян;

подсолнечника сбор произведен на площади 2 194 тыс. га (урожайность — 22,9 ц/га),

намолочено 5031 тыс. тонн семян;

сои сбор произведен на площади 861 тыс. га, (урожайность — 25,6 ц/га), намолочено 2 205 тыс. тонн.

Продолжается сбор сахарной свеклы, ее выкопали на площади 49,6 тыс. га, накопали 2 290 тыс. тонн сладких корней при урожайности 462,2 ц/га.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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