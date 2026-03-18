Сколько тратят украинцы на домашних питомцев (инфографика)
Содержание домашних питомцев становится значительной частью семейных расходов. Корм, медицинское обслуживание, аксессуары и игрушки требуют регулярных затрат, а рынок товаров для животных в Украине продолжает расти.
Об этом говорится в аналитике сети зоомаркетов и груминг-салонов MasterZoo.
Популярность домашних питомцев и структура расходов
По данным Euromonitor International 2025, в Украине насчитывается 17,7 млн домашних питомцев, из которых более 66% - кошки. Популяции птиц, рептилий, грызунов и рыб постепенно восстанавливаются до довоенного уровня.
Сегодня 28% семей держат кошек, а 17% - собак.
В то же время культура ухода за животными, в частности правильное питание, еще формируется: только 41% кошек и 8% собак употребляют в пищу готовый корм, остальные получают пищу со стола.
Средние расходы на домашних питомцев
- Больше всего тратят на собак — в среднем 17 200 грн в год.
- На террариумных жильцов — 16 700 грн.
- Кошек — 15 300 грн.
- Наименьшие расходы — на грызунов, до 12 300 грн в год.
Несмотря на то, что Украина остается «кошачьей страной», расходы на собак на 12% выше из-за более частое приобретение амуниции, одежды и товаров для активного отдыха.
При этом аналитика показывает, что для кошек покупают на 45% больше товаров, преимущественно благодаря разным форматам корма для одного приема пищи.
