Сколько тратят украинцы на домашних питомцев (инфографика) Сегодня 19:07

Содержание домашних питомцев становится значительной частью семейных расходов. Корм, медицинское обслуживание, аксессуары и игрушки требуют регулярных затрат, а рынок товаров для животных в Украине продолжает расти.

Об этом говорится в аналитике сети зоомаркетов и груминг-салонов MasterZoo

Популярность домашних питомцев и структура расходов

По данным Euromonitor International 2025, в Украине насчитывается 17,7 млн ​​домашних питомцев, из которых более 66% - кошки. Популяции птиц, рептилий, грызунов и рыб постепенно восстанавливаются до довоенного уровня.

Сегодня 28% семей держат кошек, а 17% - собак.

В то же время культура ухода за животными, в частности правильное питание, еще формируется: только 41% кошек и 8% собак употребляют в пищу готовый корм, остальные получают пищу со стола.

Средние расходы на домашних питомцев

Больше всего тратят на собак — в среднем 17 200 грн в год.

На террариумных жильцов — 16 700 грн.

Кошек — 15 300 грн.

Наименьшие расходы — на грызунов, до 12 300 грн в год.

Несмотря на то, что Украина остается «кошачьей страной», расходы на собак на 12% выше из-за более частое приобретение амуниции, одежды и товаров для активного отдыха.

При этом аналитика показывает, что для кошек покупают на 45% больше товаров, преимущественно благодаря разным форматам корма для одного приема пищи.

