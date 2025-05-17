Baidu разрабатывает ИИ-переводчик для животных — Finance.ua

Baidu разрабатывает ИИ-переводчик для животных
Baidu подала патентную заявку в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая на систему, которая обрабатывает и анализирует вокализации животных, их поведение и физиологические сигналы. ИИ-алгоритм будет определять эмоциональное состояние животного и интерпретировать его во фразы, понятные человеку.
Об этом сообщает Reuters.
В патенте указано, что такой подход позволит глубже понимать намерения домашних животных и «повысит эффективность межвидовой коммуникации».
Baidu также подчеркивает потенциал технологии в области ухода за животными, ветеринарии и взаимодействия с дикими видами.
Система состоит из трех уровней:
- сбор данных о вокализации, движениях и состоянии здоровья;
- анализ ИИ для выявления эмоций — от тревоги до радости;
- семантическое сопоставление этих эмоций с содержательными человеческими сообщениями.
В комментарии для Reuters компания подтвердила подлинность заявки, но подчеркнула, что технология еще не превращена в продукт.
Тем временем новость вызвала оживленную дискуссию в китайских соцсетях — пользователи с энтузиазмом и скепсисом обсуждают перспективы «перевода лая».
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