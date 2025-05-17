Baidu разрабатывает ИИ-переводчик для животных — Finance.ua

Baidu разрабатывает ИИ-переводчик для животных 17.05.2025, 00:13 — Технологии&Авто

Baidu разрабатывает ИИ-переводчик для животных

Baidu подала патентную заявку в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая на систему, которая обрабатывает и анализирует вокализации животных, их поведение и физиологические сигналы. ИИ-алгоритм будет определять эмоциональное состояние животного и интерпретировать его во фразы, понятные человеку.

Об этом сообщает Reuters.

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В патенте указано, что такой подход позволит глубже понимать намерения домашних животных и «повысит эффективность межвидовой коммуникации».

Baidu также подчеркивает потенциал технологии в области ухода за животными, ветеринарии и взаимодействия с дикими видами.

Система состоит из трех уровней:

сбор данных о вокализации, движениях и состоянии здоровья;

анализ ИИ для выявления эмоций — от тревоги до радости;

семантическое сопоставление этих эмоций с содержательными человеческими сообщениями.

В комментарии для Reuters компания подтвердила подлинность заявки, но подчеркнула, что технология еще не превращена в продукт.

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Тем временем новость вызвала оживленную дискуссию в китайских соцсетях — пользователи с энтузиазмом и скепсисом обсуждают перспективы «перевода лая».

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