Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор — Finance.ua

Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор Сегодня 07:19 — Казна и Политика

Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор

Грузооборот портов Большой Одессы за 11 месяцев работы Украинского коридора составил 60 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

«60 (ШЕСТДЕСЯТ) млн тонн! За 11 месяцев! 40,6 млн т экспортировано зерновых грузов в 46 стран мира», — говорится в сообщении.

Очередное судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН — балкер Manta Hacer с 25,2 тыс. т украинской гуманитарной пшеницы, движется сейчас по Украинскому коридору в Йемен.

«Даже несмотря на войну и коварные обстрелы врагом портовой инфраструктуры в том числе ангаров для хранения агропродукции, Украина остается ключевым игроком в вопросе глобальной продовольственной безопасности мира. Особенно что касается экспорта зерновых в страны Азии и Африки», — подчеркнули в АМПУ.

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