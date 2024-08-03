Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор — Finance.ua

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Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор

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Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор
Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор
Грузооборот портов Большой Одессы за 11 месяцев работы Украинского коридора составил 60 млн тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.
«60 (ШЕСТДЕСЯТ) млн тонн! За 11 месяцев! 40,6 млн т экспортировано зерновых грузов в 46 стран мира», — говорится в сообщении.
Очередное судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН — балкер Manta Hacer с 25,2 тыс. т украинской гуманитарной пшеницы, движется сейчас по Украинскому коридору в Йемен.
Сколько тонн груза удалось экспортировать через украинский морской коридор
«Даже несмотря на войну и коварные обстрелы врагом портовой инфраструктуры в том числе ангаров для хранения агропродукции, Украина остается ключевым игроком в вопросе глобальной продовольственной безопасности мира. Особенно что касается экспорта зерновых в страны Азии и Африки», — подчеркнули в АМПУ.
По материалам:
Finance.ua
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