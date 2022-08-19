Сколько тон топлива импортировали в Украину в июле — Finance.ua

Сколько тон топлива импортировали в Украину в июле Сегодня 11:14 — Энергетика

В июле Украина импортировала 760 тысяч тонн нефтепродуктов, что свидетельствует о возвращении на довоенный уровень импорта.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин на заседании комитета ВРУ по вопросам финансов.

«Украина импортировала ориентировочно 760 тыс. тонн бензина, дизеля и автогаза. Это сравнимо с импортом довоенного периода», — сказал он.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что в марте 2022 года Украина импортировала 60 тыс. тонн нефтепродуктов, в апреле — 191 тыс. тонн, в мае — 380 тыс. тонн.

В июне планировалось увеличить импорт нефтепродуктов в 1,6 раза по сравнению с маем — до 600 тыс. тонн. В частности, 2/3 из них должно составлять дизтопливо, 1/3 — бензин и сжиженный газ.

Ранее в Минэкономики заявили, что возврат акциза на топливо не повлияет на цены для населения, но имеет важное значение для наполнения госбюджета и восстановления поврежденной российскими войсками инфраструктуры.

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получит дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

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