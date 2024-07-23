Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года — Finance.ua
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Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года

Личные финансы
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Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года
Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года
Буковель. Летом здесь практикуется эко-, велотуризм, скалолазание, джип-туры, экскурсии по региону, конные прогулки, пешие маршруты и многое другое.
Курорт Буковель находится на территории Яремчанского городского совета возле с. Поляница, Ивано-Франковская область.
Как добраться до Буковеля
На поезде можно доехать до Яремче или Ворохты, автобусами до Поляницы, или собственным автомобилем.
Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года

Яремче

Этот уютный городок, расположенный среди карпатских гор, манит туристов своей природной красотой, богатым культурным наследием и многочисленными интересными местами для посещения.
Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года
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Верховина

Верховина — одно из самых красивых туристически привлекательных мест Карпат. Расположена на реке Черный Черемош (приток реки Черемош) высоко в Карпатах. Окружена горами и лесами.
Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года
Читайте больше подробностей в статье:

Отдых в Карпатах летом 2024 года: сколько это стоит и что предлагают туристам

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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