Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года — Finance.ua

Сколько стоят развлечения в Карпатах летом 2024 года
Буковель. Летом здесь практикуется эко-, велотуризм, скалолазание, джип-туры, экскурсии по региону, конные прогулки, пешие маршруты и многое другое.
Курорт Буковель находится на территории Яремчанского городского совета возле с. Поляница, Ивано-Франковская область.
Как добраться до Буковеля
На поезде можно доехать до Яремче или Ворохты, автобусами до Поляницы, или собственным автомобилем.
Яремче
Этот уютный городок, расположенный среди карпатских гор, манит туристов своей природной красотой, богатым культурным наследием и многочисленными интересными местами для посещения.
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Верховина
Верховина — одно из самых красивых туристически привлекательных мест Карпат. Расположена на реке Черный Черемош (приток реки Черемош) высоко в Карпатах. Окружена горами и лесами.
Читайте больше подробностей в статье:
Отдых в Карпатах летом 2024 года: сколько это стоит и что предлагают туристам
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