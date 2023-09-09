Сколько стоят продукты в разных странах Европы (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят продукты в разных странах Европы (инфографика) Сегодня 13:05 — Личные финансы

Сколько стоят продукты в разных странах Европы (инфографика)

О росте цен в Украине можно писать хоть каждую неделю — для этого всегда найдутся основания. Как выяснилось, в странах Европы цены тоже не стоят на месте и иногда по-настоящему впечатляют.

Разница между ценниками на украинских и европейских прилавках может составлять 5−7 раз, но это вовсе не мешает мифам о том, что в Украине продукты уже дороже, чем у европейских соседей.

В последнее время мы часто слышим, что продукты в Европе относительно недорогие, а в Польше вообще дешевле, чем в Украине. Статьи в СМИ о дешевой еде в ЕС «надежно» подкрепляются сообщениями в соцсетях от украинцев в Европе. Да, мы действительно проедаем огромную долю доходов, но действительно ли у соседей дешевле, и какие именно продукты радуют европейцев низкими ценами?

Польша по ценам к Украине ближе, но говорить, что там все продукты дешевле, было бы преувеличением. Цены на молочные продукты действительно ниже даже без акций, а вот, например, на яйца и сахар — вдвое выше. В конечном итоге наша польская корзина оказалась в полтора раза дороже украинской.

«Самые бюджетные магазины в Польше — это магазины сети Biedronka, — рассказывает Екатерина, которая последний год проживает в польском Бытоме. — В Biedronka продаются в основном польские продукты, также есть несколько стеллажей итальянской продукции — макаронные изделия, соусы, консервация, пицца, нарезка. Ассортимент сравним с нашим АТБ: молочка, мясо, овощи, фрукты — все это мы покупаем в Biedronka, мне вообще очень удобно, потому что я живу рядом с двумя магазинами сети, в одном — больший выбор молочных продуктов, в другом — овощей. Кроме того, плюсом Biedronka является большое количество акций, например, пачка сливочного масла стоит 5,5−6 злотых, но если брать 4 пачки по акции, то каждая будет стоить 3 злотых, и таких акций каждый день очень много. Сами поляки часто покупают товары не по заранее заготовленному списку, а только то, что продается в этот день по акции, ведь это очень выгодно. Вторая популярная сеть — Żabka — интересна тем, что магазинов много. К тому же они работают в воскресенье и праздники, когда даже аптеки закрыты».

Страны Балтии: в супермаркетах всегда есть что-то по акции

Цены в странах Балтии немного выше польских, но держатся почти на одном уровне. Долгие годы товары в Эстонии были существенно дороже, чем в Латвии, и многие жители Южной Эстонии регулярно ездили в приграничные латвийские города за покупками. Но год назад эстонские и латвийские СМИ много раз перепечатали новость: продовольствие в Латвии подорожало настолько, что теперь уже можно ездить в «продуктовые туры» в обратном направлении. В течение года ситуация несколько стабилизировалась и, как видно из инфографики «Фокуса», что-то дешевле в Эстонии, что-то в Латвии, но общая сумма расходов почти одинакова.

Австрия: «многоразовые» наклейки и турецкие магазины

Продукты в Австрии преимущественно более чем вдвое дороже, чем в Украине. На некоторые продукты из нашего перечня в инфографике цены совсем бешеные. К примеру, выяснилось, что куриное филе в австрийском супермаркете дороже в четыре раза, а помидоры и картофель — в семь. И это еще не предел.

Германия: просто нужно меньше есть

Самой дорогой страной среди рассмотренных «Фокусом» оказалась Германия — здесь стоимость корзины даже больше, чем в Австрии. Из рассматриваемых продуктов рекорды бьют растительное масло, куриные яйца, сахар, сыр, огурцы.

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Фокус По материалам:

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