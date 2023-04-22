Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто — Finance.ua
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Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто

Личные финансы
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Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто
Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто
Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи. По итогам марта таких было 32,8% от общего количества растаможенных.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Всего 62,3% всех импортных подержанных легковых автомобилей в течение марта стоили менее $5 тысяч, а менее $10 тысяч — 82,9%.
Ценовая структура импортных легковых автомобилей в&nbsp;марте 2023 года
Ценовая структура импортных легковых автомобилей в марте 2023 года, График: eauto.org.ua
Средняя цена импортной легковушки с пробегом в марте составила $6 287. Это на 4,2% меньше, чем в феврале.

В каких странах авто самые дешевые?

Самыми дорогими в марте оказались подержанные легковушки, которые украинцы привозили из Китая. Их средняя стоимость составила $30,2 тысячи.
На втором месте находится Венгрия (средняя стоимость $16,1 тыс.), а на третьем — Грузия ($13,7 тыс.). Также средняя стоимость была достаточно высокой у авто из Словении ($11,8 тыс.) и Южной Кореи ($10,7 тыс.).
Самая низкая средняя таможенная стоимость оказалась у подержанных легковушек из Латвии ($2,7 тыс.), Великобритании ($3,2 тыс.) и Финляндии ($3,2 тыс.);
  1. Китай — $30 207.
  2. Венгрия — $16 074.
  3. Грузия — $13 771.
  4. Словения — $11 756.
  5. Южная Корея — $10 719.
  6. США — $9 993.
  7. Австрия — $9 655.
  8. Норвегия — $9 250.
  9. Канада — $8 350 .
  10. Бельгия — $7 570.
  11. Италия — $6 344.
  12. Словакия — $6 006.
  13. Польша — $5 653.
  14. Дания — $4537.
  15. Швеция — $4 469.
  16. Литва — $4071.
  17. Германия — $3 979.
  18. Эстония — $3 757.
  19. Чехия — $3 689.
  20. Нидерланды — $3 334.
  21. Франция — $3 320.
  22. Швейцария — $3 302.
  23. Финляндия — $3 240.
  24. Великобритания — $3 165.
  25. Латвия — $2669.
Напомним, что страхование каско защитит ваш автомобиль от возможных убытков на дорогах. Каско покрывает риски ДТП, похищение, стихийные бедствия и т.д. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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