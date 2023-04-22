Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто — Finance.ua

Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто
Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи. По итогам марта таких было 32,8% от общего количества растаможенных.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Всего 62,3% всех импортных подержанных легковых автомобилей в течение марта стоили менее $5 тысяч, а менее $10 тысяч — 82,9%.
Средняя цена импортной легковушки с пробегом в марте составила $6 287. Это на 4,2% меньше, чем в феврале.
В каких странах авто самые дешевые?
Самыми дорогими в марте оказались подержанные легковушки, которые украинцы привозили из Китая. Их средняя стоимость составила $30,2 тысячи.
На втором месте находится Венгрия (средняя стоимость $16,1 тыс.), а на третьем — Грузия ($13,7 тыс.). Также средняя стоимость была достаточно высокой у авто из Словении ($11,8 тыс.) и Южной Кореи ($10,7 тыс.).
Самая низкая средняя таможенная стоимость оказалась у подержанных легковушек из Латвии ($2,7 тыс.), Великобритании ($3,2 тыс.) и Финляндии ($3,2 тыс.);
- Китай — $30 207.
- Венгрия — $16 074.
- Грузия — $13 771.
- Словения — $11 756.
- Южная Корея — $10 719.
- США — $9 993.
- Австрия — $9 655.
- Норвегия — $9 250.
- Канада — $8 350 .
- Бельгия — $7 570.
- Италия — $6 344.
- Словакия — $6 006.
- Польша — $5 653.
- Дания — $4537.
- Швеция — $4 469.
- Литва — $4071.
- Германия — $3 979.
- Эстония — $3 757.
- Чехия — $3 689.
- Нидерланды — $3 334.
- Франция — $3 320.
- Швейцария — $3 302.
- Финляндия — $3 240.
- Великобритания — $3 165.
- Латвия — $2669.
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