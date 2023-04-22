Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто — Finance.ua

Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто Сегодня 19:46 — Личные финансы

Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа: где самые дешевые авто

Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи. По итогам марта таких было 32,8% от общего количества растаможенных.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Всего 62,3% всех импортных подержанных легковых автомобилей в течение марта стоили менее $5 тысяч, а менее $10 тысяч — 82,9%.

Ценовая структура импортных легковых автомобилей в марте 2023 года, График: eauto.org.ua

Средняя цена импортной легковушки с пробегом в марте составила $6 287. Это на 4,2% меньше, чем в феврале.

В каких странах авто самые дешевые?

Самыми дорогими в марте оказались подержанные легковушки, которые украинцы привозили из Китая. Их средняя стоимость составила $30,2 тысячи.

На втором месте находится Венгрия (средняя стоимость $16,1 тыс.), а на третьем — Грузия ($13,7 тыс.). Также средняя стоимость была достаточно высокой у авто из Словении ($11,8 тыс.) и Южной Кореи ($10,7 тыс.).

Самая низкая средняя таможенная стоимость оказалась у подержанных легковушек из Латвии ($2,7 тыс.), Великобритании ($3,2 тыс.) и Финляндии ($3,2 тыс.);

Китай — $30 207. Венгрия — $16 074. Грузия — $13 771. Словения — $11 756. Южная Корея — $10 719. США — $9 993. Австрия — $9 655. Норвегия — $9 250. Канада — $8 350 . Бельгия — $7 570. Италия — $6 344. Словакия — $6 006. Польша — $5 653. Дания — $4537. Швеция — $4 469. Литва — $4071. Германия — $3 979. Эстония — $3 757. Чехия — $3 689. Нидерланды — $3 334. Франция — $3 320. Швейцария — $3 302. Финляндия — $3 240. Великобритания — $3 165. Латвия — $2669.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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