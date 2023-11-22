Сколько стоят надежность и безопасность в энергетике — оценка «Укрэнерго» Сегодня 13:39 — Энергетика

Сколько стоят надежность и безопасность в энергетике — оценка «Укрэнерго»

Украине необходимо в ближайшие 5−10 лет реализовать ряд проектов по увеличению мощности и гибкости энергосистемы, объем инвестиций в которые составит около $15 млрд, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Будет еще бесчисленное количество зим, которые пройдет. И наш сумасшедший сосед никуда не денется. Поэтому нужно думать не только об этой зиме, но и о будущем. Поэтому у нас как оператора системы просчитано видение, каким будет оптимальный энергомикс нашей страны на 5−7-10 лет», — пояснил Кудрицкий.

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По его словам, лучшей защитой для энергосистемы является рассредоточение генерирующих мощностей, а также их строительство на основе новых технологий и принципов зеленого перехода.

Какие новые генерирующие мощности нужны энергосистеме Украины

По оценке «Укрэнерго», Украине в ближайшие годы потребуется:

1,4 ГВт новых высокоманевренных ТЭС (сейчас таких нет вообще);

1,1 ГВт ТЭС на биотопливе (сейчас 0,3 ГВт);

3,8 ГВт солнечных электростанций (СЭС, сейчас 6,2 ГВт);

4,5 ГВт ветряных (ВЭС, сейчас 0,5 ГВт);

0,8 ГВт хранилищ электроэнергии (Energy Storage), которых сейчас нет;

2 ГВт дополнительной мощности на Днестровской и Каневской ГАЭС (сейчас 2 ГВт).

Нужна также дополнительная мощность АЭС, надежда на возвращение оккупированной россиянами Запорожской атомной станции. Есть резервы для увеличения выработки на имеющихся АЭС, планы строительства новых блоков. Они долгосрочные, но атомная электроэнергия потребуется, особенно когда произойдет вывод с баланса угольных ТЭС", — объяснил Кудрицкий.

Откуда взять деньги для развития энергетики

Из запланированных инвестиций в сумме $15 млрд больше всего может быть вложено в ВЭС — $5,4 млрд, СЭС будут стоить $2,5 млрд, ТЭС (оба вида) — $2,3 млрд, хранилища — $1,2 млрд, ГАЭС — $3,7 млрд.

При этом глава «Укрэнерго» подчеркнул, что рассчитывать нужно на частные инвестиции. Для их прихода необходимо создать соответствующую рыночную среду, в которой выполнены три условия:

отсутствие долгов, в первую очередь на рынке балансировочных и системных услуг;

возможность заключения долгосрочных контрактов на вспомогательные услуги, чтобы инвестор понимал, что имеет гарантированный доход;

синхронизированные на 100% условия с европейскими.

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«Инвестор должен понимать, что ценовые сигналы на нашем рынке стимулируют его к строительству объектов, особенно маневровых. Для этого цена электроэнергии должна постоянно меняться в зависимости от спроса и предложения. Украинский рынок должен быть полностью объединен с европейским, тогда инвестор будет понимать, что он вкладывается не в Украину, а в ЕС, но через Украину. Тогда у нас будут весомые конкурентные преимущества», — считает Кудрицкий.

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