Сколько стоят квартиры в Польше, Германии и других странах ЕС — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Польше, Германии и других странах ЕС

Сегодня 13:00 — Личные финансы

Из-за войны многие украинцы были вынуждены уехать за границу. Самыми популярными направлениями для переезда стали Польша и другие страны ЕС. Большинство переселенцев живут в специальных центрах или арендуют жилье, но кто-то рассматривает перспективу остаться в Европе надолго и интересуется вопросом покупки недвижимости. Какие цены на квартиры за рубежом, и где лучше приобрести недвижимость — читайте дальше.

Недвижимость в Польше

Купить квартиру в Польше можно, воспользовавшись услугами агентств и риелторов. Также можно искать самостоятельно онлайн-ресурсы, где предложения выставляют и владельцы, и риелторы. Популярные сайты для поиска квартир в Польше:

olx.pl — аналог украинского сайта с понятным интерфейсом. Можно установить фильтры по регионам, цене и другим параметрам.

gumtree.pl — собраны объявления о продаже и аренде квартир, домов в разных городах Польши.

otodom.pl — предлагается недвижимость от застройщика, риэлторов и владельцев, жилье в новостройках и вторичный рынок, дома. Удобный поиск в регионах.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Польше — от 200 тыс. злотых. Такие цены в Кракове, а во Вроцлаве цены на квартиру выше — от 250-300 тыс. злотых. В Варшаве за 1 комнатную квартиру придется заплатить еще больше — от 350 тысяч злотых.

Квартиры в Варшаве (скриншот olx.pl)

Согласно польскому законодательству, украинцы могут свободно купить квартиру в стране. Для этого не требуется наличие какого-либо правового статуса.

Квартиры в Германии

Цена на покупку недвижимости в Германии отличается в зависимости от города. Самые дорогие квартиры предлагают в Берлине, Мюнхене. Более выгодные предложения можно найти в Лейпциге и небольших населённых пунктах. В домах старой застройки стоимость квартир также будет ниже.

Актуальные объявления представлены на следующих онлайн-сервисах:

immowelt — квартиры в Германии в новостройках и на вторичном рынке, покупка домов, земельных участков, аренда.

immobilienscout24 — аренда и продажа недвижимости от застройщиков, рекламные и частные объявления.

Цены за квадратный метр жилой площади в Лейпциге колеблются в пределах 1,5 — 5,8 тысячи евро. В среднем в городе стоимость квадратного метра — 2580 евро. В Кельне средняя стоимость квадратного метра составляет 4,2 тысячи евро.

Цены на недвижимость в Кельне (скриншот immobilienscout24.de)

В Берлине средняя стоимость квадратного метра квартиры составляет 4 тысячи евро. В то время как в самых дорогих кондоминиумах Берлина стоимость квадратного метра достигает 11,7 тыс. евро, самый дешевый вариант — 2,22 тыс. евро за квадратный метр.

В Мюнхене средняя стоимость квадратного метра — 8,8 тыс. евро. В самых дорогих жилых комплексах — 19,6 тыс. евро за кв.м., наиболее выгодное предложение — 6,2 тысячи евро/м².

Недвижимость в странах Европы

Однокомнатная квартира в Литве может стоить 40-50 тысяч евро в Клайпеде, в Вильнюсе — от 60 тысяч евро. Более низкая цена в южной части страны. Так, в Каунасском уезде стоимость 1-комнатной квартиры — около 30 тысяч евро.

Продажа квартир в Литве (скриншот realting.com)

В столице Венгрии, Будапеште цена однокомнатной квартиры составит от 60 тысяч евро (площадь 24 кв.м). Большинство предложений на сайтах недвижимости — от 100 тысяч евро.

В Братиславе (Словакия) однокомнатные квартиры стоят от 90 тыс. до 150 тыс. евро на вторичном рынке недвижимости. Квартира в новом доме может стоить 300 тысяч евро. Чем дальше от столицы, тем цена будет падать. Так, в 45 км от Братиславы средняя стоимость квартиры составляет 50 тысяч евро (Дунайская Стреда).

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