Сколько стоят дрова в ноябре — Finance.ua

Сколько стоят дрова в ноябре Сегодня 18:44 — Личные финансы

Выбирая дрова, следует обращать внимание на показатель теплотворной способности, чтобы получить наилучший результат при отоплении дома. У каждого вида деревьев — своя влажность, плотность, содержание смол и т. п. , поэтому не все подходят для обогрева дома. Плюс важным фактором выбора дров является стоимость дров.

Какие дрова выбрать для отопления

На сайте профильной компании Baza-Drov объяснили, что нужно использовать дрова с влажностью 20−25%, в противном случае тепло будет уходить на испарение воды. Плюс более плотные породы дольше горят, значит не придется часто забрасывать ресурсы в топку. Учитывая влажность ориентировочно 20%, наилучшую теплотворную способность имеют:

акация;

граб;

дуб;

клен;

ольха;

сосна.

Если в продаже нет сухих дров нужной породы, то можете приобрести ресурс с повышенной влажностью. Но обязательно просушите древесину: хватит недели в помещении или полтора месяца на улице.

Цены на дрова в Украине

Украинцы имеют возможность приобрести дрова несколькими способами онлайн через интернет-магазин «ДроваЄ» или лично у государственных/частных поставщиков. Оформляя заказы на сайте, можно выбрать компанию с наиболее выгодным предложением среди доступных. Стоимость сильно варьируется, поскольку выбор нужно делать между колотыми и неколотыми дровами.

Цены в интернет-магазине «ДроваЄ» по состоянию на ноябрь 2024 года таковы:

акация — от 865,00 грн/м³ (неколотые), от 2 004,00 грн/м³ (колотые);

граб — от 862,94 грн/м³ (неколотые), от 2 582,74 грн/м³ (колотые);

дуб — от 862,94 грн/м³ (неколотые), от 2 135,00 грн/м³ (колотые);

ольха — от 590,00 грн/м³ (неколотые), от 2 582,74 грн/м³ (колотые);

сосна — от 590 грн/м³ (неколотые), от 2 537,50 грн/м³ (колотые).

Некоторые частные компании продают дрова выгоднее, чтобы конкурировать на рынке. В Интернете есть много объявлений для покупателей, поэтому можно сравнить цены и выбрать лучший вариант. Средняя стоимость разных видов дров у частных поставщиков Украины следующая:

акация — от 1 820 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

граб — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

дуб — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

клен — от 1 900 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

ольха — от 1 800 грн/м³ до 1 950 грн/м³;

сосна — от 1200 грн/м³ до 1700 грн/м³.

Стоит уточнить, что для котлов лучше подходят дрова с низкой влажностью и высокой плотностью, тогда как для печей необходимо обращать внимание на скорость отопления и другие свойства древесины.

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