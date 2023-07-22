Сколько стоят частные дома под Киевом летом — Finance.ua

Сколько стоят частные дома под Киевом летом Сегодня 10:00 — Недвижимость

Сколько стоят частные дома под Киевом летом

Летом традиционно снижается спрос на покупку жилья — квартир и частных домов. Война еще больше снизила активность на рынке: многие люди не решаются на серьезную покупку. Те, кто давно планировал приобрести дом за городом, часто откладывают вожделенную покупку на неопределенное время.

Но в то же время многие хотят уехать за город, потому что не известно, какая ситуация будет со светом в Киеве, не начнет ли рф снова обстреливать электростанции осенью. Уже сейчас украинские энергетики заговорили о том, что нас может ждать еще более сложная зима, чем в прошлом году.

Возможно, ближе к осени продажи будут активнее, говорит риэлтор Светлана Бащук из компании Legion Real Estate.

На формирование цен до сих пор влияет память о вторжении россии в Киевскую область прошлой весной. Клиенты до сих пор нечасто покупают дома по Житомирской трассе, не очень хорошо продается жилье и по Вышгородскому направлению.

Самые дорогие дома — к югу от Киева. По Одесской трассе и рядом с ней недвижимость стоит дороже всего, говорит риелтор.

«Значительно дешевле — Броварское и Бориспольское направления. Также — вблизи Вышгорода. В западном направлении по Житомирской трассе есть много хороших вариантов, но многие до сих пор реагируют со страхом, когда слышат об этом направлении. Помнят бои в Макарове и поблизости. Поэтому по Житомирской трассе сейчас, кроме единичных случаев, продаж не вижу вообще», — объясняет представитель Legion Real Estate.

Цены на дома с ремонтом площадью от 100 квадратных метров в пригороде Киева:

К западу от Киева, Житомирская трасса: около 150 тысяч долларов;

Восточное направление, Бровары и Борисполь: 150 тысяч;

Севернее столицы, Вышгородское направление: 120−130 тысяч;

Южное направление, в сторону Обухова: 180−200 тысяч и выше;

Софиевская, Петропавловская Борщаговка: 180−200 тысяч.

«Если дома и покупают, то преимущественно с готовым ремонтом. Такие, в которые можно заехать и жить, с готовыми коммуникациями. Загородное жилье без ремонта покупают еще реже. На недостроенное жилье спрос еще ниже. Без ремонта часто можно купить жилье по Киеву по цене 100−110 тысяч долларов. Тогда нужно рассчитывать, что примерно еще 40−50 тысяч нужно вложить в ремонт», — обращает внимание Светлана Бащук.

Прогноз

Затишье на рынке весьма изменчиво, и если снизится ракетная опасность и постоянная угроза со стороны рф, спрос на дома за городом возрастет. Эксперт уверена, что как только люди увидят относительную стабильность, снова будут охотно покупать жилье.

«В прошлом году осенью продаж не было вовсе. Риелторы как-то выживали на аренде. Но я считаю, что со временем все должно пойти на улучшение. Осенью и дальше ближе к зиме спрос будет расти. Уже многие вернулись из других стран и еще будут возвращаться» , — говорит Светлана Бащук.

Если сейчас люди чаще просто выезжают на объекты и смотрят, прицениваются, то осенью уже будут принимать решение о покупке, говорит она.

«Сейчас скорее анализируют, думают, но не покупают. Ездят на просмотр домов. Погода хорошая, летняя — почему бы не поехать? А осенний сезон — это уже такой период, когда клиенты чаще определяются и будут активнее покупать», — прогнозирует собеседница.

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