Сколько стоят бензин, дизель и автогаз — Finance.ua

Сколько стоят бензин, дизель и автогаз
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине выросли в феврале 2024 года примерно на 2%.
Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».
По данным мониторинга, средние розничные цены 29 февраля на бензин А-95 составляют 51,46 гривны за литр (+0,72 гривны за месяц), на дизельное топливо 51,86 гривны за литр (+1,04 гривны), на автогаз 28,02 гривны за литр (+0,64 гривны).
Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, влияющим на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен на бензин и дизель.
Сегодня нефть Brent стоит около 83,50 долларов за баррель. В феврале цены практически не изменились.
Как заявил в комментарии РБК-Украина директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, блокада польскими фермерами украинской границы может привести к удорожанию автогаза на АЗС до 3 гривен за литр.
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