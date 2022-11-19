Сколько стоят авто из Америки — Finance.ua
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Сколько стоят авто из Америки

Технологии&Авто
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Импорт б/у автомобилей из стран Америки восстанавливается. По итогам сентября Соединенные Штаты Америки стали страной, из которой украинцы привезли больше всего подержанных легковых машин.
В сентябре большинство подержанных автомобилей из Америки (71,6%) стоили от $2 до $10 тысяч. Больше всего из стран Америки привозили авто стоимостью от $4 до $6 тысяч, таких было 25,1% от общего количества (1,8 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Америки в сентябре составила $7076.
Средняя таможенная стоимость всех моделей значительно возросла, если сравнивать данные первого полугодия 2022 года, отмечают эксперты.
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Топ-5 самых популярных моделей подержанных легковых автомобилей, которые экспортировали из Америки в Украину в сентябре 2022 года:
  1. Nissan Rogue — 322 шт., средняя таможенная стоимость $7 289;
  2. Ford Fusion — 241 шт., $5 333;
  3. Volkswagen Passat — 220 шт., $4 637;
  4. Ford Escape — 202 шт., $6 322;
  5. Jeep Compas — 191 шт., $6 692.
Ранее сообщалось, что за месяц в Украине произвели 241 легковой автомобиль.
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По материалам:
mmr.ua
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