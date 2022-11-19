Сколько стоят авто из Америки — Finance.ua

Сколько стоят авто из Америки
Импорт б/у автомобилей из стран Америки восстанавливается. По итогам сентября Соединенные Штаты Америки стали страной, из которой украинцы привезли больше всего подержанных легковых машин.
В сентябре большинство подержанных автомобилей из Америки (71,6%) стоили от $2 до $10 тысяч. Больше всего из стран Америки привозили авто стоимостью от $4 до $6 тысяч, таких было 25,1% от общего количества (1,8 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Америки в сентябре составила $7076.
Средняя таможенная стоимость всех моделей значительно возросла, если сравнивать данные первого полугодия 2022 года, отмечают эксперты.
Топ-5 самых популярных моделей подержанных легковых автомобилей, которые экспортировали из Америки в Украину в сентябре 2022 года:
- Nissan Rogue — 322 шт., средняя таможенная стоимость $7 289;
- Ford Fusion — 241 шт., $5 333;
- Volkswagen Passat — 220 шт., $4 637;
- Ford Escape — 202 шт., $6 322;
- Jeep Compas — 191 шт., $6 692.
Ранее сообщалось, что за месяц в Украине произвели 241 легковой автомобиль.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
Оформить Зеленую карту онлайн 🚗
Поделиться новостью