Сколько стоит жить в Словакии: цены на жилье, продукты и проезд — Finance.ua

Миллионы граждан Украины убегают от войны в соседние страны. Например, по состоянию на 6 апреля, по данным Организации Объединенных Наций, в Словакию выехало уже более 302,4 тыс. украинцев. Журналисты портала Сегодня подсчитали, сколько стоит жизнь в этой стране.
По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Словакии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 818 долларов (ориентировочно 24 тыс. грн по курсу 6 апреля), не считая стоимости жилья.
Цены на продукты
Согласно мониторингу цен, можно сделать вывод, что продукты в Словакии немного дороже, чем в Украине, Польше и Венгрии.
Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Польше TravelTables и средние мартовские данные Минфина.
Продукт
Цена в Словакии (в эквиваленте)
Цена в Украине
Молоко 1л
23,33 грн
31,36 грн
Буханка белого хлеба
27,35 грн
26,41 грн
Белый рис 1 кг
37,27 грн
34,45 грн
Яйца 10 шт
43,5 грн
40,30 грн
Твердый сыр 1 кг
210,50 грн
331,90 грн
Филе куриное 1 кг
154,18 грн
120,47 грн
Говяжья вырезка 1 кг
234,63 грн
242,28 грн
Яблоки 1 кг
38,61 грн
13,24 грн
Бананы 1 кг
43,98 грн
35,97 грн
Картофель 1 кг
22,79 грн
14,87 грн
Отмечается также, что стоимость пачки сигарет в Словакии в среднем будет 117,45 грн, бутылки вина — 127,10 грн.
Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется в 52 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане для одного — в 158,74 грн.
Стоимость аренды жилья
Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb. За месяц аренды, согласно данным последнего, вам придется отдать от 300 до 1500 долларов в среднем (8 775-43 875 грн).
В каких уголках Словакии жить дороже, а в каких дешевле, вы можете увидеть на карте.
Карта стоимости аренды, Фото: Airbnb
В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Словакии, то можно сделать вывод, что:
однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 14,9 тыс. грн;
однокомнатная квартира подальше от центра — 11,7 тыс. грн;
трехкомнатная квартира в центре города — 24,5 тыс. грн;
трехкомнатная подальше от центра — ориентировочно 18,4 тыс. грн.
Не стоит забывать и о коммунальныхуслугах, которые в среднем стоят в Словакии 5,6 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).
Общественный транспорт и мобильная связь
В Словакии билеты не продаются у водителя и имеют тарификацию согласно времени. Есть разовые билеты, суточные, а также проездные на автобус, трамвай и троллейбус. Согласно зонированию (от 2 зон и более) и времени (от 30 до 180 минут) поездки, стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).
Суточный билет стоит 4 евро (130 гривен), на 72 часа — 9 евро (292 гривни). Суточный билет на все зоны обойдется 6,9 евро (223 гривни). На все виды билетов предусмотрены скидки для студентов и пенсионеров. Немного дешевле билет в мобильном приложении онлайн, чем в бумажном виде.
Кроме этого, в Словакии есть разные типы проездных абонементов. На 7 дней цены стартуют от 12 евро (389 гривен), на 30 дней — от 30 евро (973 гривни), на 90 дней — от 80 евро (2,5 тыс. гривен). Есть также предложения на год от 200 евро (6,5 тыс. гривен). За багаж нужно платить отдельно 0,9 или 0,45 евро (15 гривен) в электронном формате.
Известно, что с 1 марта перевозчики Интегрированной системы перевозок Братиславского края (IDS BK) ввели бесплатный проезд для украинцев по паспортам. Это касается как городских перевозок в Братиславе, так и железнодорожного и автобусного сообщения.
Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 95 грн, каждый последующий километр — 22,52 грн. Стоимость 1л. бензина — 40,49 грн в среднем.
Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов в 1 мин. — 2,95 грн, интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 466,84 грн в месяц.
Работа для украинцев
Как и польские работодатели, в Словакии тоже пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно — женщин.