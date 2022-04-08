Сколько стоит жить в Словакии: цены на жилье, продукты и проезд — Finance.ua

Сколько стоит жить в Словакии: цены на жилье, продукты и проезд

Сегодня 17:02 — Личные финансы

Миллионы граждан Украины убегают от войны в соседние страны. Например, по состоянию на 6 апреля, по данным Организации Объединенных Наций, в Словакию выехало уже более 302,4 тыс. украинцев. Журналисты портала Сегодня подсчитали , сколько стоит жизнь в этой стране.

По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Словакии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит примерно 818 долларов (ориентировочно 24 тыс. грн по курсу 6 апреля), не считая стоимости жилья.

Цены на продукты

Согласно мониторингу цен, можно сделать вывод, что продукты в Словакии немного дороже, чем в Украине, Польше и Венгрии.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Польше TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

Продукт Цена в Словакии

(в эквиваленте) Цена в Украине Молоко 1л 23,33 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 27,35 грн 26,41 грн Белый рис 1 кг 37,27 грн 34,45 грн Яйца 10 шт 43,5 грн 40,30 грн Твердый сыр 1 кг 210,50 грн 331,90 грн Филе куриное 1 кг 154,18 грн 120,47 грн Говяжья вырезка 1 кг 234,63 грн 242,28 грн Яблоки 1 кг 38,61 грн 13,24 грн Бананы 1 кг 43,98 грн 35,97 грн Картофель 1 кг 22,79 грн 14,87 грн

Отмечается также, что стоимость пачки сигарет в Словакии в среднем будет 117,45 грн, бутылки вина — 127,10 грн.

Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется в 52 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане для одного — в 158,74 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb . За месяц аренды, согласно данным последнего, вам придется отдать от 300 до 1500 долларов в среднем (8 775-43 875 грн).

В каких уголках Словакии жить дороже, а в каких дешевле, вы можете увидеть на карте.

Карта стоимости аренды, Фото: Airbnb

В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Словакии, то можно сделать вывод, что:

однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 14,9 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра — 11,7 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города — 24,5 тыс. грн;

трехкомнатная подальше от центра — ориентировочно 18,4 тыс. грн.

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в среднем стоят в Словакии 5,6 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

В Словакии билеты не продаются у водителя и имеют тарификацию согласно времени. Есть разовые билеты, суточные, а также проездные на автобус, трамвай и троллейбус. Согласно зонированию (от 2 зон и более) и времени (от 30 до 180 минут) поездки, стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).

Суточный билет стоит 4 евро (130 гривен), на 72 часа — 9 евро (292 гривни). Суточный билет на все зоны обойдется 6,9 евро (223 гривни). На все виды билетов предусмотрены скидки для студентов и пенсионеров. Немного дешевле билет в мобильном приложении онлайн, чем в бумажном виде.

Кроме этого, в Словакии есть разные типы проездных абонементов. На 7 дней цены стартуют от 12 евро (389 гривен), на 30 дней — от 30 евро (973 гривни), на 90 дней — от 80 евро (2,5 тыс. гривен). Есть также предложения на год от 200 евро (6,5 тыс. гривен). За багаж нужно платить отдельно 0,9 или 0,45 евро (15 гривен) в электронном формате.

Известно, что с 1 марта перевозчики Интегрированной системы перевозок Братиславского края (IDS BK) ввели бесплатный проезд для украинцев по паспортам. Это касается как городских перевозок в Братиславе, так и железнодорожного и автобусного сообщения.

Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 95 грн, каждый последующий километр — 22,52 грн. Стоимость 1л. бензина — 40,49 грн в среднем.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов в 1 мин. — 2,95 грн, интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 466,84 грн в месяц.

Работа для украинцев

Как и польские работодатели, в Словакии тоже пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно — женщин.

Например, сейчас предлагают следующие вакансии:

пекарь (25 600 — 48 000 грн);

помощник на ферму (24 800-28 800 грн);

швея (25 600-38 400 грн).

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