Сколько стоит зарядить электромобиль в феврале 2025 года — Finance.ua
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Сколько стоит зарядить электромобиль в феврале 2025 года

Технологии&Авто
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Сколько стоит зарядить электромобиль в феврале 2025 года
Сколько стоит зарядить электромобиль в феврале 2025 года
Аналитики Института исследований авторынка отмечают, что если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 360 грн (без изменений по сравнению с январем).
Сколько стоит зарядить электромобиль в феврале 2025 года
Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потребует (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) 450 грн. Специалисты отмечают, что это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машинам с ГБО требуется больше топлива.

Сколько стоят киловатт на чарджерах с публичным доступом

Специалисты Института исследований авторынка (ИИА) собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись. В зависимости от локации могут попадаться тарифы и побольше, и поменьше. Это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС. Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» — когда автомобиль подключен, но зарядка не происходит, однако этот момент не принимали во внимание. Отмечается, что эта информация предоставлена ​​в справочных целях — это не рейтинг операторов ЭЗС, а лишь ориентир для тех, у кого есть электромобиль или кто планирует его приобрести.
По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, без общей тенденции роста или уменьшения. Некоторые операторы почти на 2 гривны снизили тариф за АС-соединение, некоторые повысили цену на DC-порты, от +0,5 до +1,75 грн.
  • По наблюдениям специалистов ИИА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и более).
  • Более низкие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЭЗС, размещенных на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.
  • Допуская, что подобный порядок ценообразования вызван тем, что эти же бизнесы предоставляют определенную скидку от себя, чтобы привлечь внимание большего количества владельцев ЭА (потенциальных клиентов), в последующих ценовых срезах мы будем преимущественно опираться именно на придорожные ЭЗС, считая их тарифы лишенными локальных скидок, то есть обычными.
Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС-порт, сейчас составляет (округленно) 13,60 грн (-0,40 грн), через DC-порт — 17,36 грн (+0,36 грн).
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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