Сколько стоит замена паспорта-книжечки на ID-карту Сегодня 22:18

Когда замена паспорта-книжечки на ID-карту обязательна

Паспорт-книжечка остается действующим документом, однако существуют ситуации, когда его замена на ID-карту обязательна.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Обязательно ли менять «книжечку»

Как отмечается, законодательство Украины не определяет конечной даты паспортов гражданина Украины образца 1994 года.

Вы можете продолжать пользоваться ими, но закон предусматривает возможность обмена на ID-карту по вашему собственному желанию в любое время.

Когда замена паспорта на ID-карту обязательна:

При потере, краже или порче паспорта-книжечки.

При смене фамилии или других данных владельца.

Если владелец паспорта не вклеил фотографию в течение одного месяца после достижения 25-летия или 45-летия.

Стоимость оформления ID-карты

Для граждан, получающих паспорт впервые после достижения 14 лет, услуга предоставляется бесплатно. Во всех остальных случаях уплачивается административный сбор.

Стоимость оформления в других случаях:

За 20 рабочих дней: 618 грн (126 грн — административная услуга + 492 грн — стоимость бланка).

Срочное оформление (за 7 рабочих дней): 988 грн (496 грн — административная услуга + 492 грн — стоимость бланка).

Срок действия ID-карты

Лицам от 14 до 18 лет документ выдается на 4 года.

Лицам, достигшим 18-летнего возраста, — на 10 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.