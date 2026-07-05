Как полномасштабная война изменила поток иностранных инвестиций в Украину Сегодня 21:15

Как великая война повлияла на объемы прямых инвестиций в Украину, Фото: magnific

С началом великой войны прямые инвестиции в Украину значительно снизились из-за роста рисков для инвесторов. Чистый приток прямых инвестиций в прошлом году составил 2 млрд. 602 млн. долларов. Это меньше, чем было в 2023 и 2024 годах, однако больше, чем в первый год полномасштабного вторжения россии. Довоенный показатель пока превзойти не удалось. Официальная статистика таких инвестиционных потоков в Украине ведется Национальным банком в рамках платежного баланса.

«Слово и дело» проанализировало , как менялись объемы прямых инвестиций в Украину с 2021 по 2025 год.

Что такое прямые инвестиции и потоки

Прямые инвестиции — это долгосрочные вложения иностранного бизнеса в экономику Украины с целью получения доли в собственности и контроля над компанией.

Прямые иностранные инвестиции помогают обеспечить рабочие места, платить зарплату работникам, а также платить налоги.

Потоки, как объясняют в Нацбанке, — это сумма всех инвестиций (приток) минус изъятые средства за определенный период, например, за квартал или год.

Потоки бывают трех основных видов:

Взносы в капитал. Когда иностранная компания покупает акции украинского предприятия или создает здесь новый бизнес с нуля;

Когда иностранная компания покупает акции украинского предприятия или создает здесь новый бизнес с нуля; Реинвестирование доходов. Деньги, которые иностранный инвестор заработал в Украине и не вывел за границу, а вложил в развитие своей украинской компании.

Деньги, которые иностранный инвестор заработал в Украине и не вывел за границу, а вложил в развитие своей украинской компании. Кредиты между компаниями. Займы, которые материнская фирма из-за границы выдает своей дочерней компании в Украине.

Сколько прямых инвестиций зашло в Украину с 2021 по 2025 год

По данным НБУ, чистый приток прямых инвестиций в Украину в довоенном 2021 году составил 7 млрд. 320 млн. долларов. Это — самая большая сумма за 2015−2025 годы.

Однако настроения и готовность инвесторов вкладываться в украинскую экономику сменила полномасштабная война: часть предприятий приостановила работу, некоторые заводы, фабрики и компании не могли обеспечить бесперебойное производство, в частности из-за логистических сложностей отсутствие безопасности. Именно поэтому в 2022 году инвестиции упали до 0,35 млрд долларов.

Прямые инвестиции в Украину 2021−2025, Инфографика: Слово и дело

Однако уже в 2023 году прямые инвестиции выросли почти на порядок до 4,4 миллиарда долларов. Вероятно, такие показатели стали следствием валютных ограничений, в частности вывода дивидендов. То есть инвесторы должны были реинвестировать свои деньги вместо вывода прибыли.

В 2024 году объем прямых иностранных инвестиций составил 3 млрд. 509 млн. долларов. Из отчетов НБУ можно увидеть, что значительную долю инвестиций получал финансовый сектор (преимущественно банки), в то время как промышленность после начала полномасштабного вторжения теряла инвестиции.

В 2023—2024 годах (по сравнению с 2015—2021) значительно выросла доля торговли и ІТ, то есть отраслей с более низкими военными рисками. Инвестирование агросектора оставалось примерно на одном уровне.

В прошлом году в украинскую экономику зашло 2 млрд 602 млн долларов прямых инвестиций, что на 25,58% меньше, чем в 2024 году.

Слово і Діло По материалам:

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