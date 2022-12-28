Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев — Finance.ua

Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев
Компания LeasePlan, работающая на рынке аренды машин, поделилась исследованием, в котором специалисты сравнили стоимость содержания авто в 22 европейских странах.
На примере Испании расскажем, в какую сумму владельцам ежегодно обходится автомобиль в этой стране.
Дополнительные расходы при покупке подержанного авто в Испании:
- налог в 4% от стоимости машины при оформлении нового владельца;
- 200 — 300 евро в год — обязательная страховка на авто в Испании;
- налог на передачу автомобиля (различается в зависимости от региона);
- до 14,75% стоимости машины — налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2);
- 100 — 150 евро в год — транспортный налог.
Стоимость содержания машины в Испании
Так, согласно рейтингу компании LeasePlan, содержать автомобиль в Испании не так уж дорого — она заняла седьмое место среди 22 стран с лучшими условиями владения машиной. Таким образом, за год испанцы тратят на авто в среднем 1044 евро.
Читайте также: Автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить
Авторы исследования учитывали стоимость топлива, амортизацию автомобиля, налоги, страхование и техническое обслуживание.
Больше всего повезло жителям Греции, которые тратят на свои машины 905 евро в год. Самой дорогой страной для автомобилистов признана Швейцария — там водители в среднем выделяют дополнительно 1313 евро в год.
Мгновенное страхование на автомобиль для выезда за границу на Finance.ua. Покупайте полис онлайн, чтобы не переплачивать.
Зеленая карта онлайн на Finance.ua 🚗
Поделиться новостью