Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев — Finance.ua
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Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев

Личные финансы
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Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев
Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев
Компания LeasePlan, работающая на рынке аренды машин, поделилась исследованием, в котором специалисты сравнили стоимость содержания авто в 22 европейских странах.
На примере Испании расскажем, в какую сумму владельцам ежегодно обходится автомобиль в этой стране.

Дополнительные расходы при покупке подержанного авто в Испании:

  • налог в 4% от стоимости машины при оформлении нового владельца;
  • 200 — 300 евро в год — обязательная страховка на авто в Испании;
  • налог на передачу автомобиля (различается в зависимости от региона);
  • до 14,75% стоимости машины — налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2);
  • 100 — 150 евро в год — транспортный налог.
Стоимость содержания авто в&nbsp;разных странах
Стоимость содержания авто в разных странах, Інфографіка: LeasePlan

Стоимость содержания машины в Испании

Так, согласно рейтингу компании LeasePlan, содержать автомобиль в Испании не так уж дорого — она заняла седьмое место среди 22 стран с лучшими условиями владения машиной. Таким образом, за год испанцы тратят на авто в среднем 1044 евро.

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Авторы исследования учитывали стоимость топлива, амортизацию автомобиля, налоги, страхование и техническое обслуживание.
Больше всего повезло жителям Греции, которые тратят на свои машины 905 евро в год. Самой дорогой страной для автомобилистов признана Швейцария — там водители в среднем выделяют дополнительно 1313 евро в год.
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По материалам:
Телеканал 24
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