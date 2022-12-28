Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев — Finance.ua

Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев Сегодня 20:03 — Личные финансы

Сколько стоит содержать машину в Испании: дополнительные расходы для автовладельцев

Компания LeasePlan, работающая на рынке аренды машин, поделилась исследованием , в котором специалисты сравнили стоимость содержания авто в 22 европейских странах.

На примере Испании расскажем, в какую сумму владельцам ежегодно обходится автомобиль в этой стране.

Дополнительные расходы при покупке подержанного авто в Испании:

налог в 4% от стоимости машины при оформлении нового владельца;

200 — 300 евро в год — обязательная страховка на авто в Испании;

налог на передачу автомобиля (различается в зависимости от региона);

до 14,75% стоимости машины — налог на регистрацию авто (зависит от уровня выброса автомобилем CO2);

100 — 150 евро в год — транспортный налог.

Стоимость содержания авто в разных странах, Інфографіка: LeasePlan

Стоимость содержания машины в Испании

Так, согласно рейтингу компании LeasePlan, содержать автомобиль в Испании не так уж дорого — она заняла седьмое место среди 22 стран с лучшими условиями владения машиной. Таким образом, за год испанцы тратят на авто в среднем 1044 евро.

Авторы исследования учитывали стоимость топлива, амортизацию автомобиля, налоги, страхование и техническое обслуживание.

Больше всего повезло жителям Греции, которые тратят на свои машины 905 евро в год. Самой дорогой страной для автомобилистов признана Швейцария — там водители в среднем выделяют дополнительно 1313 евро в год.

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Телеканал 24 По материалам:

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