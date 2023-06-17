Сколько стоит растаможить "еврономера" сегодня, и как посчитать цену — Finance.ua

Сколько стоит растаможить "еврономера" сегодня, и как посчитать цену Сегодня 21:21 — Технологии&Авто

Сколько стоит растаможить "еврономера" сегодня, и как посчитать цену

Необходимость в растаможивании авто может возникнуть совершенно неожиданно. На самом деле процесс растаможки автомобиля не столь сложен, как кажется на первый взгляд, если знать некоторые нюансы и детали.

Как посчитать стоимость растаможки

Акциз

Он рассчитывается по формуле — Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст машины). Под ставкой здесь подразумевается базовая — ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.

Для машин с бензиновым двигателем 3000 куб. см — 50 евро. С бензиновым двигателем свыше 3000 куб. см — 100 евро. С дизельным двигателем объемом до 3500 куб. см — 75 евро. С дизельным двигателем объемом более 3500 куб. см — 150 евро.

К — двигатель.

Этот коэффициент определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см на 1000 куб. см.

К — возраст

Этот коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства транспортного средства до определения ставки налога. Следует отметить, что для новых транспортных средств и средств, которые использовались до одного полного календарного года, этот коэффициент равен 1. Для транспортных средств, которые использовались более 15 календарных лет — равняется 15.

Пошлина

Она составляет 10% от цены автомобиля, указанной в документах на транспортное средство. В некоторых случаях таможня может усомниться в объективности заявленной цены и потребовать проведения экспертизы. В результате оценочная стоимость автомобиля может существенно возрасти. Но такое решение можно оспорить.

НДС

Налог на добавленную стоимость составляет 20% от суммы акциза, пошлины и цены автомобиля.

Подсчитать индивидуальную сумму растаможки автомобиля можно в этом простом калькуляторе.

Как растаможить «евробляху» уже в Украине

Сначала нужно обратиться в таможню в соответствии с местом жительства или временным пребыванием владельца авто и подать следующие документы:

документы, подтверждающие снятие авто с учета за границей (отметка в техпаспорте или другое)

документы, подтверждающие право собственности

паспорт

идентификационный код

техпаспорт на авто

Написать заявление на руководителя местного управления ГФС об изменении таможенного режима «транзит/временный ввоз» на таможенный режим «импорт». Затем доставить автомобиль в ближайшую зону таможенного контроля и осуществить растаможку авто.

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MMR По материалам:

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