Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом — цены в разных торговых сетях — Finance.ua
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Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом — цены в разных торговых сетях

Личные финансы
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Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом — цены в разных торговых сетях
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом — цены в разных торговых сетях
Приготовить салат оливье к Новому году может обойтись украинцам от 100 до 130 грн. Стоимость соответствующей корзины продуктов отличается в зависимости от торговых сетей.
Об этом идет речь в анализе сайта Gotoshop.ua.
Для определения стоимости салата Gotoshop сравнил цены на охлажденное филе цыплят-бройлеров Наша Ряба, горошек Верес, огурцы Верес Пикантные маринованные и майонез Щедро Провансаль 67%.
Цены на составляющие салата оливье разнятся в зависимости от торговых сетей. К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и дорогую составляющую салата — куриное филе — будет у Сильпо, на горошек и яйца в Novus, на консервированные огурцы в Форе, а на майонез в АТБ.
Что входит в корзину продуктов для приготовления 1 кг блюда:
  • 250 г куриного филе;
  • 150 г картофеля;
  • 50 г моркови;
  • 150 г зеленого горошка;
  • 100 г консервированных/свежих огурцов;
  • 2 яйца;
  • 50 г лука репчатого;
  • 150 г майонеза.
В целом за корзину таких продуктов придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн. Самой дешевой она будет в Сильпо, а самой дорогой в Novus.
Во сколько обойдется корзина продуктов на оливье в разных торговых сетях:
  • Сильпо — 101,16 грн;
  • АТБ — 118,07 грн;
  • Varus — 129,64 грн;
  • Novus — 131,23 грн;
  • Auchan — 116,01 грн;
  • Фора — 117,44 грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰
По материалам:
Економічна Правда
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