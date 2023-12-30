Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом — цены в разных торговых сетях Сегодня 08:52 — Личные финансы

Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом — цены в разных торговых сетях

Приготовить салат оливье к Новому году может обойтись украинцам от 100 до 130 грн. Стоимость соответствующей корзины продуктов отличается в зависимости от торговых сетей.

Об этом идет речь в анализе сайта Gotoshop.ua.

Для определения стоимости салата Gotoshop сравнил цены на охлажденное филе цыплят-бройлеров Наша Ряба, горошек Верес, огурцы Верес Пикантные маринованные и майонез Щедро Провансаль 67%.

Цены на составляющие салата оливье разнятся в зависимости от торговых сетей. К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и дорогую составляющую салата — куриное филе — будет у Сильпо, на горошек и яйца в Novus, на консервированные огурцы в Форе, а на майонез в АТБ.

Что входит в корзину продуктов для приготовления 1 кг блюда:

250 г куриного филе;

150 г картофеля;

50 г моркови;

150 г зеленого горошка;

100 г консервированных/свежих огурцов;

2 яйца;

50 г лука репчатого;

150 г майонеза.

В целом за корзину таких продуктов придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн. Самой дешевой она будет в Сильпо, а самой дорогой в Novus.

Во сколько обойдется корзина продуктов на оливье в разных торговых сетях:

Сильпо — 101,16 грн;

АТБ — 118,07 грн;

Varus — 129,64 грн;

Novus — 131,23 грн;

Auchan — 116,01 грн;

Фора — 117,44 грн.

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Економічна Правда По материалам:

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