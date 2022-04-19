Сколько стоит месяц жизни в Румынии — еда, жилье, транспорт

Сегодня 16:00 — Личные финансы

По состоянию на 16 апреля, по данным ООН, более 738,8 тыс. украинцев покинули свои дома и уехали в поисках убежища в Румынию. Сколько стоит жизнь в Румынии — подсчитали журналисты « Сегодня ».

По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Румынии для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц составит около 652 долларов (ориентировочно 19 тыс. грн по курсу 17 апреля), не считая стоимости жилья.

Стоимость продуктов

Сделав мониторинг цен, можно заключить, что большинство продуктов в Румынии несколько дешевле, чем в Украине, Словакии или Польше, но дороже, чем в Молдове.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Румынии TravelTables и средние мартовские данные Минфина.

Сравнительная таблица стоимости продуктов в Румынии и Украине

Продукт Ціна в Румунії (в еквіваленті) Ціна в Україні Молоко, 1 л 25,47 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 13,94 грн 26,41 грн Білий рис, 1 кг 26,81 грн 34,45 грн Яйця, 10 шт 41,78 грн 40,30 грн Твердий сир, 1 кг 131,93 грн 331,90 грн Філе куряче, 1 кг 114,77 грн 120,47 грн Яловича вирізка, 1 кг 169,20 грн 242,28 грн Яблука, 1 кг 21,72 грн 13,24 грн Банани, 1 кг 31,11 грн 35,97 грн Картопля, 1 кг 12,33 грн 14,87 грн

Стоит отметить, что пачка сигарет в Румынии в среднем стоит 104,04 грн, бутылка вина — 117,45 грн.

Чашка капучино в кафе обойдется вам 42,10 грн, а в целом питание в недорогом ресторане на одного обойдется в 130,32 грн.

Стоимость аренды жилья

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb

В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Румынии, то вывод таков:

однокомнатная квартира в центре города — 8,1 тыс. грн;

однокомнатная квартира дальше от центра — 5,8 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города — 13,7 тыс. грн;

трехкомнатная дальше от центра — ориентировочно 9,8 тыс. грн.

Рассмотрим цены в столице Бухаресте на примере. Как и во всех столицах, квартиры дороже, чем в других городах. По данным Airbnb, арендовать жилье можно от 600 до 1,2 тыс. долларов (ориентировочно 17,5–35,1 тыс. грн). В большинстве предлагают квартиры для беженцев. Жилье имеет несколько комнат и более 3 спальных мест.

Стоимость квартир в Бухаресте, Airbnb

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в Румынии стоят в среднем 2,6 тыс. грн (основные коммунальные услуги в квартире площадью 85 кв. м, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Общественный транспорт и мобильная связь

Общественный транспорт преимущественно представлен автобусами, троллейбусами и маршрутками. Цены на билеты:

одноразовый билет — ориентировочно 13,14 грн;

проездной в месяц — 410,2 грн.

Стоимость мобильной связи без скидки и специальных тарифов за 1 мин — 4,29 грн., интернет 60 Мбит/с обойдется в среднем 215,3 грн. в месяц.

Если говорить о такси, то плата при посадке ориентировочно 11,53 грн, каждый последующий километр — 10,99 грн. Стоимость 1 л бензина — 32,71 грн в среднем.

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