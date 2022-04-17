Сколько стоит месяц жизни в Польше: еда, жилье и транспорт — Finance.ua

Сколько стоит месяц жизни в Польше: еда, жилье и транспорт

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Тысячи украинцев ежедневно приезжают в Польшу. Сколько денег нужно на месяц жизни в Польше — посчитали журналисты Униан

Жилье

Самым дорогим считается жилье в столице Польши Варшаве. За однокомнатную квартиру в месяц придется заплатить 2000-2500 злотых в месяц, что равняется примерно 13-17 тысячам гривен. На окраинах города можно найти жилье за 950 злотых — примерно 6500 гривен.

В крупных городах, таких как Краков и Познань, аренда однокомнатной квартиры стоит примерно 8-10 гривен, двухкомнатной — от 12 тысяч гривен. В небольших городах, таких как Холм и Быдгощ, однокомнатные квартиры сдают за 750-800 злотых, то есть примерно за 6000 гривен. Чем ближе к центру города, тем дороже аренда.

Продукты

Еда составляет значительную часть расходов в Польше. В среднем семья из двух человек потратит на еду от 5500 до 8000 в месяц. При наличии ребенка расходы значительно увеличатся, поскольку в Польше довольно дорогое детское питание.

Многие продукты в Польше стоят дешевле, чем в Украине. Но цены на яйца и мясо выше украинских. В среднем цены на продукты в переводе на гривны следующие:

филе куриное 1 кг — 150 грн

белый хлеб 500 г — 19.04 грн;

говядина 1 кг — 223.63 грн;

десяток яиц — 46.66 грн;

молоко 1 л — 16.89 грн;

белый рис 1 кг — 22.26 грн;

сыр 1 кг — 152.04 грн;

масло сливочное 200 г — до 48 грн;

масло подсолнечное 1 л — до 65 грн;

вермишель 1 кг — 34 грн;

лук 1 кг — 26 грн;

картофель 1 кг — 10.99 грн;

помидоры 1 кг — 34.86 грн;

яблоки 1 кг — 18.77 грн;

бананы 1 кг — 29.76 грн;

сахар 1 кг — 35 грн;

мука 1 кг — 26 кг.

Связь и транспорт

Интернет и мобильная связь в Польше дороже, чем в Украине. В зависимости от оператора мобильный тариф на месяц стоит примерно 150-200 гривен в месяц. Расходы на интернет в месяц составляют примерно 350-400 гривен.

Украинцы могут бесплатно ездить в Польше поездах PKP, а также общественном транспорте польских городов и метро Варшавы. Получить бесплатный билет можно на кассе автовокзала или ж/д вокзала. Если же не пользоваться такой возможностью, то на общественный транспорт понадобится около 600 грн в месяц.

Литр бензина в Польше стоит около 4.67 злотых (примерно 32 грн). Одноразовая поездка на общественном транспорте — примерно 25 грн. Билет на междугородний автобус обойдется в 200-350 грн в зависимости от дальности поездки.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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