Сколько стоит доллар для платежных карт — Finance.ua

Сколько стоит доллар для платежных карт Сегодня 13:12

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:25 снизился по сравнению с 23 сентября на 24,68 коп. до 38,1904 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,97 коп. до 36,6106 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 2,76 коп. до 36,2948 UAH/EUR, курс продажи — снизился на 29,36 коп. до 38,0102 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Напомним, с 6 августа 2022 года Национальный банк отменил ограничение, согласно которому банки и небанковские учреждения должны были покупать у населения наличную валюту по курсу не ниже официального.

Справка Finance.ua:

В НБУ назвали причины повышенного спроса на валюту и давления на курс гривны.

Что будет с долларом в ближайшие недели.

Українські Новини По материалам:

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