Сколько стоит билет на каток в Буковеле

Горнолыжный курорт Буковель предлагает туристам множество вариантов для развлечений. Среди популярных достопримечательностей — каток, где можно весело провести время с близкими. Мы узнали сколько стоит услуга в январе 2026 года.

Цены на каток в Буковеле

Стоимость услуги меняется в зависимости от выбранного времени катания: утром — самое дешевое, в обед — немного дороже, а максимальный прайс — в вечернее время. Плюс можно сэкономить немного денег, если использовать свои коньки, но мало туристов едут на горнолыжный курорт с таким снаряжением.

По состоянию на 14 января 2026 года за катание в течение 45 минут взрослым нужно заплатить:

с 10:30 до 11:15 — 250−300 грн;

с 11:30 до 16:15 — 300−400 грн;

с 17:00 до 21:45 — 400−500 грн.

Нижняя ценовая граница действует для коньков категории B, верхняя — для коньков категории А.

Детям до 12 лет один билет будет стоить 200, 250 или 300 грн соответственно (разделения на категории снаряжения нет, только на выбранное время).

Дополнительно можно оплатить занятия с инструктором, если впервые встали на коньки: сеанс для одного человека — 680 грн, для двух человек — 1 300 грн.

