Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС — Finance.ua

Сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС Сегодня 19:33 — Личные финансы

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине 17 марта 2023 по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.

Об этом сообщает «Консалтинговая группа А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,27 гривны за литр (-0,06 гривны), на дизельное топливо — 48,17 гривны за литр (-0,08 гривны), на автогаз — 22, 31 грн за литр (-0,16 грн).

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