Сколько стоит арендовать квартиру во Львове — Finance.ua

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Сколько стоит арендовать квартиру во Львове

Недвижимость
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Сколько стоит арендовать квартиру во Львове
Сколько стоит арендовать квартиру во Львове
Год назад и больше цены на аренду жилья во Львове буквально взлетели: во время острой фазы войны в город ехало много переселенцев, и цены на жилье стали резко расти.
Что с ценами на аренду жилья во Львове сейчас и как изменилась ситуация, рассказал риелтор и председатель Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр Бойко.

На какую сумму рассчитывать, если хотите переехать во Львов

Сейчас на рынке аренды жилья во Львове уже другие тенденции, чем год назад, говорит собеседник.
«Раньше из-за большого потока переселенцев цены на аренду жилья в городе были очень высокими. Однако наплыв приезжих уменьшался, и это привело к определенному снижению арендных ставок в некоторых случаях. Что в свою очередь создало более выгодные условия для ищущих жилье в аренду», — объясняет Александр Бойко.
Нельзя сделать вывод, что весь рынок аренды жилья во Львове стал дешевле по сравнению с периодом начала вторжения рф, подчеркивает он. К примеру, аренда однокомнатной квартиры в новостройке Львова в месяц стоит в среднем от 500 долларов США или около 18 350 грн.
На какую сумму рассчитывать человеку, который хочет переехать во Львов и снять неплохую однокомнатную квартиру неподалеку от центра?
При переезде во Львов и аренде более или менее приличной однокомнатной квартиры неподалеку от центра города следует учитывать, что стоимость аренды будет зависеть от нескольких факторов:
  • района расположения;
  • состояния квартиры и самого дома, где она расположена;
  • площади квартиры и общей конкуренции на рынке аренды.
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«В целом средняя цена аренды однокомнатной квартиры неподалеку от центральных районов Львова может варьироваться от 12 000−15 000 гривен в месяц. Но стоит помнить, что цены часто зависят от актуальной ситуации на рынке и конкретных предложений, которые доступны сейчас», — говорит Александр. Бойко.

Как менялись цены на аренду жилья во Львове за полгода

За последние полгода на рынке аренды жилья во Львове цены менялись. Это касается жилья и в новостройках, и на вторичке.
Стоимость аренды 1, 2 и 3-х комнатных квартир в новостройках и на вторичке может значительно варьироваться в зависимости от района расположения и уровня комфорта жилья.
«Например, районы ближе к центру и с развитой инфраструктурой, такие как Шевченковский, Франковский или Галицкий, могут иметь более высокие цены из-за популярности и удобного расположения. С другой стороны, районы вдали от центра, например, Сыховский или Железнодорожный, могут предлагать более доступные цены на аренду», — объясняет риелтор.
Шевченковский, Франковский и Галицкий районы:
  • однокомнатная — 10 000−15 000 грн;
  • двухкомнатная 13 000−20 000 грн;
  • трехкомнатная 16 000−30 000 грн.
Лычаковский, Сыховский:
  • однокомнатная 9000−16 000 грн;
  • двухкомнатная 15 000−20 000 грн;
  • трехкомнатная 16 000−30 000 грн.
Железнодорожный:
  • однокомнатная 9000−13 000 грн;
  • двухкомнатная 13 000−16 000 грн;
  • трехкомнатная 16 000−20 000 грн.
Между тем спрос на аренду жилья в Киеве продолжает расти, а цены могут существенно вырасти осенью.
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По материалам:
РБК-Україна
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