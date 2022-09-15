Сколько стоит арендовать и приобрести квартиру в разных областях Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит арендовать и приобрести квартиру в разных областях Украины (инфографика) Сегодня 13:01 — Личные финансы

Сколько стоит арендовать и приобрести квартиру в разных областях Украины (инфографика)

С апреля рынок аренды жилья начал восстанавливаться. Но он изменился: свое жилье сдают в аренду многие люди, которые даже не планировали это делать. Хотя им и нужны средства, аренда для них не бизнес. Эти владельцы более лояльны в вопросе цены, но более придирчивы при выборе новых жильцов их жилья. Для них базовым является сохранение недвижимости и уход за ней.

Об этом рассказал маркетинг-директор и член правления Dom.Ria и Auto.Ria Сергей Молдаховский в ходе пресс-ланча, организованного командой Looqme

Что происходит с ценами на аренду

Эксперты отмечают, что за месяц стоимость аренды выросла во всех областях Украины, кроме Кировоградской области (там средняя цена аренды упала на 20%). Больше всего выросли цены на аренду в Киевской и Черкасской обл. (+40%), а также Ровенской обл. (+32%).

В других областях на Западе Украины цены также росли, но незначительно:

Хмельницкая: +4%;

Ивано-Франковская и Львовская: +5%;

Черновицкая: +7%;

Тернопольская: +9%;

Волынская: +11%;



Закарпатская: +19%.

Продажа жилья на первичке и вторичке

Если говорить о продаже вторички, то наибольший прирост в августе аналитики зафиксировали в Кировоградской (+4933% по сравнению с апрелем 2022), Киевской (+3312%), Запорожской (+2248%) и Сумской (+1831%) областях.

Чаще всего украинцы интересовались покупкой жилья в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской областях.

Эксперты фиксируют, что в 78% новостроек застройщики вынуждены были поднять цену за «квадрат» за время полномасштабной войны. Еще 22% не меняли ценники.

Планы после победы

Как показал опрос, 46% респондентов не планируют возвращаться домой до окончания боевых действий. Однако после победы 56% планируют вернуться в родной город, еще 35% хотят жить в другом городе Украины, а 9% — остаться за границей.

Среди тех, кто планирует искать жилье в другом месте, 54% настроены на аренду квартир. Еще 32% хотят приобрести собственный уголок, а 10% будут ждать жилья по государсьвенной программе социальной защиты.

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