0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Сколько стоит аренда жилья в марте: обзор цен по областям

Недвижимость
24
Наибольшее падение стоимости аренды продемонстрировала Сумская область
Наибольшее падение стоимости аренды продемонстрировала Сумская область
Самая высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры в марте была в Киеве и Закарпатской области — по 22 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria.
Наибольший рост предложений в сегменте аренды наблюдался в Черниговской (+32%), Кировоградской (+23%), Черкасской (+21%) и Черновицкой (+19%) областях. Заметное сокращение предложения произошло в Запорожской (-28%) и Житомирской (-11%) областях.

Цены

В марте 2026 года Киев разделил первую позицию по средней цене на аренду с Закарпатской областью — 22 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру. При этом в столице цена упала на 4%, а в Закарпатье, напротив, выросла на 7%.
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 22,5 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе, Інфографіка: Dim.ria
Высокие цены на аренду также сохраняются в следующих регионах:
  • Ивано-Франковская область — 17 600 грн (+7%);
  • Львовская область — 17 000 грн (+3%);
  • Волынская область — 15 400 грн (+3%);
  • Черкасская область — 15 000 грн (-6%).
Наибольший прирост в цене зафиксирован в Черниговской области — цены подскочили на 40% (до 7000 грн). Существенно подорожала аренда в Кировоградской области (+29%, 11 000 грн), Тернопольщине (+17%, 12 000 грн) и Черновицкой области (+16%, 11 880 грн).
Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в прифронтовых областях
Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в прифронтовых областях, Инфографика: Dim.ria
Наибольшее падение стоимости аренды продемонстрировала Сумская область, где цены снизились на 13% (7000 грн). Также аренда подешевела в Одесской (-5%, 10 500 грн), Полтавской (-4%, 11 000 грн) и Хмельницкой (-4%, 12 000 грн) областях.
Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в прифронтовых областях:
  • Харьковская область — 5 500 грн (несмотря на рост на 12%);
  • Николаевская область — 6 000 грн (без изменений);
  • Запорожская область — 6 000 грн (без изменений).
В Днепропетровской и Киевской областях цены остались на уровне февраля — 14 000 грн.

Спрос

Интерес к аренде в начале весны рос, особенно динамично в некоторых центральных и приближенных к фронту областях.
Наибольший рост спроса — в Сумской (+36%), Черкасской (+34%), Черниговской (+32%), Херсонской (+32%) и Полтавской (+31%) областях.
Снижение интереса к аренде фиксировалось в Закарпатской (-7%) и Запорожской (-5%) областях.
Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством искателей в Запорожской области: в среднем на 1 объявление приходится 18 арендаторов. В Киеве — 3 арендатора на 1 объявление.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems