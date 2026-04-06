Сколько стоит аренда жилья в марте: обзор цен по областям
Самая высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры в марте была в Киеве и Закарпатской области — по 22 000 грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria.
Наибольший рост предложений в сегменте аренды наблюдался в Черниговской (+32%), Кировоградской (+23%), Черкасской (+21%) и Черновицкой (+19%) областях. Заметное сокращение предложения произошло в Запорожской (-28%) и Житомирской (-11%) областях.
Цены
В марте 2026 года Киев разделил первую позицию по средней цене на аренду с Закарпатской областью — 22 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру. При этом в столице цена упала на 4%, а в Закарпатье, напротив, выросла на 7%.
В столице самая дорогая аренда в Печерском районе — 22,5 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 10 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Высокие цены на аренду также сохраняются в следующих регионах:
- Ивано-Франковская область — 17 600 грн (+7%);
- Львовская область — 17 000 грн (+3%);
- Волынская область — 15 400 грн (+3%);
- Черкасская область — 15 000 грн (-6%).
Наибольший прирост в цене зафиксирован в Черниговской области — цены подскочили на 40% (до 7000 грн). Существенно подорожала аренда в Кировоградской области (+29%, 11 000 грн), Тернопольщине (+17%, 12 000 грн) и Черновицкой области (+16%, 11 880 грн).
Наибольшее падение стоимости аренды продемонстрировала Сумская область, где цены снизились на 13% (7000 грн). Также аренда подешевела в Одесской (-5%, 10 500 грн), Полтавской (-4%, 11 000 грн) и Хмельницкой (-4%, 12 000 грн) областях.
Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в прифронтовых областях:
- Харьковская область — 5 500 грн (несмотря на рост на 12%);
- Николаевская область — 6 000 грн (без изменений);
- Запорожская область — 6 000 грн (без изменений).
В Днепропетровской и Киевской областях цены остались на уровне февраля — 14 000 грн.
Спрос
Интерес к аренде в начале весны рос, особенно динамично в некоторых центральных и приближенных к фронту областях.
Наибольший рост спроса — в Сумской (+36%), Черкасской (+34%), Черниговской (+32%), Херсонской (+32%) и Полтавской (+31%) областях.
Снижение интереса к аренде фиксировалось в Закарпатской (-7%) и Запорожской (-5%) областях.
Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством искателей в Запорожской области: в среднем на 1 объявление приходится 18 арендаторов. В Киеве — 3 арендатора на 1 объявление.
