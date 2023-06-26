Сколько стоит аренда жилья в Киеве и что изменится до осени: прогноз — Finance.ua

Сколько стоит аренда жилья в Киеве и что изменится до осени: прогноз Сегодня 16:05 — Недвижимость

Сколько стоит аренда жилья в Киеве и что изменится до осени: прогноз

Средняя цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 6,4 тыс. грн в месяц, 2-комнатных — 10,4 тыс. грн, 3-комнатных — 14 тыс. грн. Однако ближе к осени рынок недвижимости активизируется, поэтому и стоимость может претерпеть изменения.

Такой прогноз озвучил риелтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко.

По словам риелтора, съем жилья в течение 2023-го подорожал на 15−20%.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве

Деснянский район — 9 тыс. грн;

Днепровский — 11 тыс. грн;

Подольский — 9,3 тыс. грн;

Оболонский — 9,5 тыс. грн;

Соломенский — 10 тыс. грн;

Дарницкий — 10 тыс. грн;

Шевченковский — 19 тыс. грн;

Печерский — 20 тыс. грн;

Голосеевский — 15 тыс. грн;



Святошинский — 10 тыс. грн.



От чего зависят цены на квартиры в Киеве

Обычно рынок недвижимости активизируется весной и осенью. К примеру, ближе к сентябрю в столицу едут студенты, активно ищут квартиры в аренду, и при повышенном спросе цены на жилье могут расти. Но во время войны многое изменилось. Трудно прогнозировать, поедут ли студенты на учебный год, а многие женщины с детьми уехали за границу.

В то же время в Киев стали ехать вынужденные переселенцы. В столицу едут и для профессиональной реализации и работы. Запас средств на покупку квартиры есть далеко не у всех, поэтому большинство арендует жилье.

Дополнительно спрос на аренду квартир в Киеве возрастет ближе к осени, прогнозирует риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко.

«Рынок недвижимости динамичен, на него влияют разные факторы. Часть жителей крупных городов, вынужденно выехавших за границу из-за войны, будут возвращаться ближе к осени. И тогда уже в конце этого лета мы увидим еще более активное повышение спроса в аренде», — говорит он.

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