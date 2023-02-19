Сколько стоит аренда квартиры в Днепре — Finance.ua
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Сколько стоит аренда квартиры в Днепре

Недвижимость
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Стоимость аренды жилья в Днепре, как и в других городах, зависит от многих разных факторов.
Даже во время войны до ноября прошлого года на аренду квартир в Днепре был очень высокий спрос, говорит Ирина Громова, специалист по подбору недвижимости из агентства «Авангард».
Можно арендовать однокомнатную со старым ремонтом и за 4-5 тысяч гривен, а можно найти также однокомнатную в лучшем состоянии за 12-17 тысяч гривен в месяц.
Риэлтор уверена, что не следует всегда рассматривать цены чисто в районах. Ведь даже в одном и том же районе города цены очень разнятся.
В последнее время из-за постоянных ракетных ударов рф по критической инфраструктуре и отключения света почти перестали арендовать жилье на высоких этажах.
«Клиенты часто просят: хотим не первый и не последний этаж. У меня были клиенты, желавшие сдать квартиру на проспекте Гагарина, в хорошем районе. В условиях, когда без света лифт не работает, мы ее сдать просто не могли», — отмечает специалист.
Цены на аренду квартир зависят от следующих факторов:
  • жилье в новостройке или в старом жилом фонде;
  • этажность (в настоящее время все чаще спрашивают «средний этаж» и реже арендуют первый или последний, говорит Ирина Громова);
  • наличие рядом транспортной развязки, зеленых зон, садов и школ;
  • качества ремонта в самой квартире, первая ли это сдача и т.д.
Примеры цен аренды квартир в Днепре:
  1. 1-комнатная (площадь — 45 кв. метров) в Индустриальном районе — 13 000 грн;
  2. 2-комнатная (площадь — 69 кв. метров) в Соборном районе — 18 000 грн;
  3. 3-комнатная (площадь — 85 кв. метров) в Шевченковском районе — 25 000 грн.
Цены часто разнятся, особенно они зависят от состояния жилья. Так, арендовать трехкомнатную квартиру в Днепре можно и за 7000, и за 25 тысяч гривен в месяц.
Напомним, несмотря на то, что спрос на жилье существенно снизился, особенно на первичном рынке, застройщики пытаются завершить хотя бы довести до определенной стадии проекты, начатые до полномасштабного вторжения.

Справка Finance.ua:

  • В тройку городов западного региона с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке попали Львов, Ужгород, Луцк и Черновцы. Средняя стоимость готовой однокомнатной квартиры здесь на 500 тыс. грн больше, свидетельствуют данные ЛУН Місто.
Сегодня в среднем за 1-комнатную на вторичном рынке в западном регионе владельцы квартир запросят:
  • Львов — 2,1 млн грн;
  • Ужгород — 1,6 млн грн;
  • Луцк, Черновцы — 1,5 млн грн;
  • Ровно, Тернополь — 1,4 млн грн;
  • Хмельницкий — 1,2 млн;
  • Ивано-Франковск — 1,1 млн.
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По материалам:
РБК-Україна
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