Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика)

Аграрный рынок
7
Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика)
Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика)
В 2024 году 99 украинских аграриев получили более 393 млн грн на развитие садов и теплиц по программе «єРобота».
Об этом сообщает Министерство аграрной политики.
Всего за два года с начала действия программы фермеры Украины получили 1,1 млрд грн помощи.
Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика)
Из них более 800 млн грн на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и 291,3 млн грн на создание и развитие теплиц.

Условия программы

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта и не более 10 млн грн.
Среди условий получения гранта — трудоустройство от 5 до 10 постоянных рабочих для садов и не менее 4 постоянных для теплиц.
Напомним, Минагрополитики считает, что украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии Вооруженных Сил Украины.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.