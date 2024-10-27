Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика) — Finance.ua

Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика) Сегодня 22:18 — Аграрный рынок

Сколько средств выделило правительство украинским аграриям с начала года (инфографика)

В 2024 году 99 украинских аграриев получили более 393 млн грн на развитие садов и теплиц по программе «єРобота».

Об этом сообщает Министерство аграрной политики.

Всего за два года с начала действия программы фермеры Украины получили 1,1 млрд грн помощи.

Из них более 800 млн грн на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и 291,3 млн грн на создание и развитие теплиц.

Условия программы

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта и не более 10 млн грн.

Среди условий получения гранта — трудоустройство от 5 до 10 постоянных рабочих для садов и не менее 4 постоянных для теплиц.

Напомним, Минагрополитики считает , что украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии Вооруженных Сил Украины.

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