Сколько средств уже получили украинцы на ремонт поврежденного жилья — Finance.ua

Сколько средств уже получили украинцы на ремонт поврежденного жилья Сегодня 21:36 — Личные финансы

Сколько средств уже получили украинцы на ремонт поврежденного жилья

Более 80% средств, которые государство выделило на ремонт поврежденного в результате российской вооруженной агрессии жилья в рамках программы «єВідновлення», заявители уже получили. А общая сумма согласованных на это средств пересекла отметку в 5 млрд гривен.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день на компенсацию за поврежденное жилье, которому нужен ремонт, подали почти 80 тыс. заявителей и для 48 тыс. из них согласовали компенсацию на сумму в 5 млрд гривен. Динамика, отметила она, очень положительная, поскольку за четыре месяца сумма согласованных выплат для ремонта поврежденного жилья выросла почти вдвое. Так, по состоянию на 20 ноября общая сумма согласованных для 28 тыс. заявителей выплат составила 2,7 млрд гривен.

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«Отчасти это связано с тем, что с начала декабря мы начали принимать заявления за компенсацию от владельцев поврежденного жилья, нуждающегося в капитальном ремонте, а не мелком. Сейчас на этот вид компенсации уже подали 5,5 тыс. заявителей, а общая сумма согласованных компенсаций составила 1,8 млрд гривен», — пояснила Шуляк.

Она также подчеркнула, что украинцы, чье жилье было разрушено, видят, что программа достаточно результативная, то есть денег и нового жилья от государства вместо уничтоженного или поврежденного, не нужно ждать годами или даже десятилетиями. Об этом свидетельствует, в частности, и процент выплат — из 5 млрд гривен, которые государство согласовало в качестве компенсации за поврежденное жилье, 82%, то есть 4,1 млрд гривен, уже перечислено заявителям.

«Украинцы на практике убедились, что этот процесс происходит быстро — в течение максимум месяца после того, как гражданин подает заявку, поврежденное жилье осмотрит специальная комиссия „єВідновлення“, созданная при органе местного самоуправления. Она верифицирует повреждение, и если случай подпадает под услугу, заявителю согласуют компенсацию. Она поступит заявителю в „Дія“ на виртуальную карту „єВідновлення“», — отметила народная депутат.

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По словам Шуляк, отказывают в компенсации за поврежденное жилье нечасто. В частности, в случаях несоответствия жилья условиям «єВідновлення», недостоверной информации о характере повреждений или если жилье было восстановлено с помощью доноров. Кроме того, податели заявок иногда сами от них отказываются, поскольку ожидают новых этапов программы. Также встречаются случаи, когда жилье, на компенсацию за которое подаются украинцы, не зарегистрировано в государственном реестре вещных дел. В этом случае рекомендуют обратиться к юристу и зарегистрировать недвижимость.

Напомним, программа компенсаций «єВідновлення» состоит из четырех категорий выплат:

Денежная выплата для ремонта поврежденного жилья. Это могут быть либо мелкие срочные ремонты (например, разбитые взрывной волной окна, двери, крыши), либо капитальные ремонты (например, восстановление несущих конструкций);

Жилищный сертификат вместо денежной выплаты в случае, если жилье уничтожено, то есть ремонту уже не подлежит. Его можно обменять на новое жилье — квартиру или частный дом в любом регионе Украины (согласно тому, какая именно недвижимость была уничтожена). Общая сумма жилищных сертификатов сегодня составляет 7,9 млрд гривен;

Денежная выплата владельцам уничтоженных частных домов, которые не хотят покупать новый где-либо. Они хотят восстановить, то есть отстроить с нуля, уничтоженный дом, расположенный на том же земельном участке. На этот вид компенсаций украинцы получили возможность подаваться в конце января. В настоящее время сумма согласованных выплат в этой категории — почти 820 млн гривен;

Денежная выплата за ремонты поврежденного жилья, которые украинцы сделали за свой счет. Заявления на этот вид компенсации начали принимать 1 января 2024 г., и скоро заявители начнут получать первые средства.

В целом, добавила Шуляк, по состоянию на 20 марта общая сумма всех согласованных по программе «єВідновлення» выплат пересекла отметку в 13 млрд гривен.

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