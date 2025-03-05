Сколько средств привлекло правительство от продажи ОВГЗ на аукционах в этом году — Finance.ua

Сколько средств привлекло правительство от продажи ОВГЗ на аукционах в этом году Сегодня 09:49

Сколько средств привлекло правительство от продажи ОВГЗ на аукционах в этом году

За два месяца 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 45 642,3 млн грн и $255,0 млн. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 59 498,1 млн грн и $353,3 млн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Нацбанка, в целом с начала полномасштабного вторжения до 28 февраля 2025 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1 097 625,0 млн грн, $8 600,4 млн и 2 468,0 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направило 734 307,8 млн грн, $8 965,6 млн та 2 168,9 млн евро.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в феврале, составляла в гривне 16,95% годовых, в долларах США — 4,60% годовых. ОВГЗ, номинированные в евро, в феврале не размещались", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале Нацбанк обеспечил возможность проведения расчетов по новому виду размещения ОВГЗ — путем проведения аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на находящиеся в обращении ОВГЗ другого выпуска.

В то же время, как сообщается, портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 марта 2025 составил 190,9 млрд грн в эквиваленте против 101,4 млрд грн в эквиваленте на 1 марта 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,9 раза.

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