Сколько средств необходимо Украине на восстановление культурного сектора из-за российской агрессии — Finance.ua

Сколько средств необходимо Украине на восстановление культурного сектора из-за российской агрессии Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Сколько средств необходимо Украине на восстановление культурного сектора из-за российской агрессии

На восстановление культурного сектора Украины, пострадавшего в результате российской агрессии, в течение следующего десятилетия понадобится 10,5 млрд долларов.

Об этом сказала глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески.

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«Именно 10,5 млрд долларов. Это то, что нам понадобится для восстановления в следующие 10 лет — до 2035 года. Но я хочу отметить, что эти цифры не должны лишать нас надежды, ведь они помогают нам планировать и подходить к работе структурно, учитывая перспективу на следующие десятилетия», — отметила Бардески.

Ущерб в культурном секторе

По ее словам, общая сумма ущерба в культурном секторе Украины составляет 4,11 млрд долларов, но это лишь прямые потери.

Вместо этого более широкие убытки, в том числе потери доходов от туризма, креативных индустрий и образования в сфере культуры, достигают 29,3 млрд долларов.

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«И на самом деле это критично, потому что это почти на 18% больше предідущей оценки отчета, который мы делали почти год назад», — сказала глава Бюро ЮНЕСКО.

Напомним, потери бизнеса от войны остаются существенными. По состоянию на начало 2025 г. для 25% компаний они составляют до $1 млн. 24% компаний сообщили о потерях в диапазоне $1−10 млн, и 16% - о потерях более $10 млн. Никаких потерь не понесли всего 11%, а 24% трудно их оценить.

Укрінформ По материалам:

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