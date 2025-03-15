Сколько средств направил ПФУ на выплату пенсий — Finance.ua

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Сколько средств направил ПФУ на выплату пенсий

Казна и Политика
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Сколько средств направил ПФУ на выплату пенсий
Сколько средств направил ПФУ на выплату пенсий
Расходы Пенсионного фонда на выплату пенсий за последний год выросли на 7,2%. Цены в Украине за этот период поднялись на 14%.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

Финансирование и поступления в бюджет

По данным фонда, в бюджет ПФУ за январь — февраль 2025 года из всех источников финансирования поступило 140,8 млрд гривен. Это на 13,6 млрд гривен больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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Собственные доходы 99,3 млрд гривен (из которых 4,0 млрд гривен — поступление единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц из госбюджета).
Средства госбюджета на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств ПФУ составили 31,6 млрд гривен.
Сколько средств направил ПФУ на выплату пенсий
Денежные средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива 9,8 млрд гривен.

Расходы фонда

Общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты составила 140,9 млрд гривен, что на 9,7 млрд гривен больше к соответствующему периоду прошлого года.
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Расходы на выплату пенсий составили 123,4 млрд гривен. Это на 7,2% больше, чем в январе-феврале прошлого года (115,1 млрд гривен).
Сколько средств направил ПФУ на выплату пенсий
Напомним, с 1 марта в Украине прошла индексация пенсий. Благодаря этому более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.
На плановую индексацию пенсий украинцам с 1 марта предусмотрено 57,5 ​​млрд гривен. Никаких задержек не ожидается.
По материалам:
РБК-Україна
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