Во время войны в Украине изменили подход к индексации пенсий: что нового — Finance.ua
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Во время войны в Украине изменили подход к индексации пенсий: что нового

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Во время войны в Украине изменили подход к индексации пенсий: что нового
Во время войны в Украине изменили подход к индексации пенсий: что нового
Во время войны в Украине изменился подход к индексации пенсий. Люди с наименьшими пенсиями стали получать больше, а размер повышения высоких пенсий ограничили.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.
«Есть сумма индексации и потолок индексации. Следовательно, наименьшая сумма индексации — это 11,5% от той пенсии, которую человек получал в прошлом году», — сказала она.
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По ее словам, самые маленькие пенсии индексируют полностью по всей пенсионной выплате. Ранее индексировали только ту часть, которая была страховой пенсией, а государственные доплаты за возраст, дотяжку до прожиточного не индексировали, и поэтому наименьшие пенсии раньше оставались такими же.
«Мы уже третий год подряд отошли от этой практики и увеличиваем наименьшие пенсии на тот процент, который определен по формуле. Поэтому если в этом году пенсии должны вырасти на 11,5%, то даже самая маленькая пенсия, например, 3000 гривен точно вырастет более чем на 300 гривен», — сообщила Жолнович.
Как отметила министр, не будет этого разрыва, столь же ощутимого, как раньше: «что у кого была маленькая пенсия, она останется маленькой, а у кого была большая, то он еще и больше получит».
Жолнович заявила, что в правительстве пытаются работать со справедливостью. «Вместе с тем должны точно учитывать, что пенсия зависит от того, сколько лет человек работал, какие взносы платил. Очевидно, если человек работал много лет и платил высокие взносы, то пенсия его будет выше», — сообщила министр.
Но специальные расчеты пенсий полностью ограничили. «Итак, кто получает более 23 тысяч пенсию, мы сейчас ввели ограничительные коэффициенты, чтобы восстановить справедливость и не было большого разрыва для всех категории», — добавила она.
Кроме того, сама индексация большой пенсии не будет в полной мере проиндексирована на 11,5%. «Например, если у человека 20 000 пенсия то, разумеется, 11% - это чуть больше 2000. Но у нас максимальная сумма до индексации — это 1500 гривен. То есть на время войны, понимая ограниченность дохода, мы действительно направляем поддержку именно на самые низкие пенсии, несколько ограничивая те пенсии, которые традиционно высокие», — добавила она.
По материалам:
РБК-Україна
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