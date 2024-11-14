Сколько средств из бюджета расходуется на охрану государственных органов власти и должностных лиц — Finance.ua

Сколько средств из бюджета расходуется на охрану государственных органов власти и должностных лиц Вчера 20:20 — Казна и Политика

Президент Украины и некоторые чиновники, а также государственные органы власти по закону должны обеспечиваться государственной охраной, финансируемой из бюджета.

Об этом пишет «Слово и дело».

По закону, государственной охраной обеспечиваются следующие органы власти: Верховная Рада, Кабмин, Конституционный Суд и Верховный Суд.

Также постоянно обеспечивается безопасность президента и членов его семьи. После прекращения полномочий госохрана сохраняется, исключение — отстранение в результате импичмента.

Кроме президента, государственную охрану имеет председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, главы Конституционного и Верховного суда, первый вице-премьер-министр, генеральный прокурор, министры обороны и иностранных дел. Охраной в случае угрозы могут обеспечить и других должностных лиц — предложение подают президенту уполномоченные органы.

Инфографика: «Слово и дело»

В 2014 году в бюджете на охрану государственных органов власти и чиновников предусмотрели 313,9 млн гривен (в том числе 219,5 млн на оплату труда).

В 2015 году расходы выросли на 37,6% - до 431,8 млн гривен (в том числе, 248,3 млн на зарплаты). В 2016 году на государственную охрану выделили 593 млн гривен (388,1 млн на оплату труда) — плюс 37,3% по сравнению с предыдущим годом.

В 2017 году бюджетные расходы на охрану госорганов власти и чиновников выросли до 811,9 млн гривен (+36,9%), в 2018 году — до 994,1 млн (+22,4%).

В 2019 году расходы на государственную охрану превысили миллиард гривен — 1 млрд 333,1 млн гривен (в том числе 921,2 млн на оплату труда).

В 2020 году на охрану выделили на 15,8% больше — 1,5 млрд гривен (1 млрд 055,2 млн на оплату труда). В 2021 году расходы выросли незначительно — до 1 млрд 614,8 млн гривен (на зарплаты — 1 млрд 118,5 млн).

В первый год полномасштабной войны расходы на охрану органов власти и чиновников резко возросли — на 77% - и составили 2 млрд 858,7 млн ​​гривен (на зарплаты — 2 млрд 054,8 млн).

В 2023 году на государственную охрану выделили 3 млрд 305,3 млн гривен (+15,6%), в 2024 году — 3 млрд 676,5 млн (+11,2%).

В следующем году на эти цели планируется потратить на 4,2% больше — 3 млрд 830,9 млн гривен.

Слово і Діло По материалам:

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