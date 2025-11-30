0 800 307 555
Сколько средств из бюджета направляют на безопасность государственных органов власти и должностных лиц

Сколько средств из бюджета направляют на безопасность государственных органов власти и должностных лиц
Сколько средств из бюджета направляют на безопасность государственных органов власти и должностных лиц, Фото: freepik.com
Впервые за последние 12 лет на охрану президента Украины, некоторых чиновников, а также государственных органов власти, на которую они имеют право по закону, не планируют существенно увеличивать сумму расходов. В 2025 году на безопасность топ-чиновников в госбюджете было заложено 4 млрд 335 млн грн, почти такую ​​же сумму запланировали и в проекте бюджета на следующий год, который Раде еще предстоит принять во втором чтении.
«Слово и дело» рассказывает, как менялись расходы бюджета на охрану госорганов власти и чиновников с 2014 по 2025 год, включая прогноз на 2026-й.
Кого в Украине охраняет государство

В Украине по закону государственной охраной обеспечиваются Верховная Рада, Кабмин, Конституционный Суд и Верховный Суд.
Президент Украины и члены его семьи также обеспечены охраной, которая сохраняется даже после прекращения полномочий. Исключение — отстранение главы государства в результате импичмента.
Кроме президента, государственная охрана есть у главы Верховной Рады и его заместителей, премьер-министра, председателей Конституционного и Верховного суда, у первого вице-премьер-министра, генерального прокурора, министров обороны и иностранных дел.
Отдельные чиновники также могут претендовать на охрану в случае угрозы — соответствующее предложение подают президенту уполномоченные органы.

Как менялись бюджетные расходы на охрану с 2014 по 2025 год

В 2014 году в бюджете Украины на охрану государственных органов власти и чиновников предусмотрено 313,9 млн гривен (в том числе 219,5 млн на оплату труда).
В 2015 году расходы выросли на 37,6% - до 431,8 млн. гривен. В 2016 году на государственную охрану было выделено 593 млн гривен — плюс 37,3% по сравнению с предыдущим годом.
В 2017-м бюджетные расходы на охрану госорганов власти и чиновников выросли до 811,9 млн гривен (+36,9%), в 2018 году — до 994,1 млн (+22,4%).
В 2019 году расходы на государственную охрану впервые превысили миллиард и составили 1 млрд 333,1 млн гривен (+34,1%).
В 2020 году на охрану выделили на 15,8% больше — 1,5 млрд гривен. Не существенно увеличились расходы в 2021 году — до 1 млрд 614,8 млн гривен (+4,6%).
Резко возросли расходы на охрану органов власти и чиновников в первый год полномасштабного российского вторжения (на 77%) — до 2 млрд 858,7 млн гривен.
В 2023 году на государственную охрану выделили 3 млрд 305,3 млн гривен (+15,6%), в 2024 году — 3 млрд 676,5 млн (+11,2%).
В текущем году из госбюджета-2025 направили на охрану президента и топ-чиновников — 4 млрд 335,9 млн гривен, что на 17,9% больше, чем в прошлом году.
В проекте государственного бюджета на 2026 год заложили на охрану органов власти и чиновников почти такую ​​же сумму — 4 млрд 336,8 млн (+0,02%).
По материалам:
Слово і Діло
