Сколько смартфонов продали по всему миру в мае — Finance.ua

Сколько смартфонов продали по всему миру в мае Сегодня 06:30 — Личные финансы

По данным Counterpoint Research, глобальная продажа смартфонов в мае снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Было продано 96 миллионов единиц. Это на 4% меньше по сравнению с апрелем и на 10% по сравнению с показателями мая 2021 года. Примечательно, что это только второй раз за последние десять лет, когда этот показатель опускается ниже 100 миллионов единиц за указанный период. Примечательно, что предыдущий минимум наблюдался во время пандемии.

В общем, несмотря на сильный отскок после первой волны COVID-19 в 2020 году, продажи смартфонов все еще не вернулись к допандемийному уровню. Цепочки поставок стабилизируются, хотя растущий уровень инфляции в сочетании с замедлением производства в Китае и украинским кризисом — это основные факторы, ограничивающими спрос на смартфоны. Из-за снижения спроса поставщики накапливают запасы.

itechua По материалам:

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