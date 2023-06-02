Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей

Личные финансы
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Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
Аналитики портала auto.ria рассмотрели прибывающие в Украину из США легковушки сегмента SUV, и выбор которых сейчас самый большой.

На что обращать внимание при выборе подержанного автомобиля из США

Кто уже имел опыт подбора «американцев», знает: в первую очередь, на что следует обращать внимание, это состояние автомобиля, в котором он попал на площадку страхового аукциона. Восстановить (по крайней мере для получения положительной визуальной оценки) машину можно после любых повреждений, однако покупать «тотального битка» вряд ли стоит, потому что во многих местах ремонтированная «кузовщина» даст о себе знать через год-два эксплуатации, да и, кроме того, могут остаться неисправленные дефекты, например — нарушенная геометрия кузова, при которой невозможно правильно установить углы развала-схождения на осях. Не стоит покупать авто, где сработала хотя бы одна подушка безопасности, даже несмотря на уверения продавцов, что она «профессионально реставрирована».
Также следует помнить, что перед покупкой автомобиля, побывавшего на площадке страхового аукциона, следует узнать ее полную историю и отказаться от вариантов, действительно имевших серьезные повреждения или срабатывания хотя бы одной из подушек безопасности.

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Еще важно знать, что, чтобы не столкнуться с дополнительными затратами, лучше выбрать авто среди имеющихся в Украине, из тех, где уже переоборудованы задние фонари сигнала поворота на желтый цвет свечения, водительское зеркало с плоского заменено сферическим, присутствуют боковые повторители «поворотников» (на корпусах зеркал или передних крыльях), фары заменены или переоборудованы на соответствующие европейскому стандарту света (дают проекцию, где светотеневая граница со «ступенькой»).
Эксперты также поделились ТОП-10 вариантов подержанных «джипов» из Америки, с которыми наибольшее количество предложений на auto.ria.

1. Nissan Rogue

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 780 шт.
  • Диапазон г. в. — 2014…2019
  • Средняя цена — $16 500

2. BMW X5

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 770 шт.
  • Диапазон г. в. — 2008…2017
  • Средняя цена — $18 700

3. Ford Escape

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 630 шт.
  • Диапазон г. в. — 2012…2019
  • Средняя цена — $14 600

4. Audi Q5

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 540 шт.
  • Диапазон г. в. — 2010…2019
  • Средняя цена — $18 100

5. Volkswagen Tiguan

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 520 шт.
  • Диапазон г. в. — 2010…2019
  • Средняя цена — $12 800

6. Audi Q7

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 510 шт.
  • Диапазон г. в. — 2010…2019
  • Средняя цена — $22 500

7. Dodge Journey

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 500 шт.
  • Диапазон г. в. — 2012…2019
  • Средняя цена — $14 400

8. Jeep Cherokee

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 450 шт.
  • Диапазон г. в. — 2014…2019
  • Средняя цена — $18 900

9. Jeep Compass

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 380 шт.
  • Диапазон г. в. — 2011…2018
  • Средняя цена — $17 000

10. Ford Edge

Сколько сейчас стоят кроссоверы из США: ТОП-10 моделей
  • В продаже — 340 шт.
  • Диапазон г. в. — 2015…2019
  • Средняя цена — $17 800
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По материалам:
Finance.ua
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