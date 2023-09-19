Сколько сейчас стоят генераторы в Украине: аналитика — Finance.ua

Сколько сейчас стоят генераторы в Украине: аналитика Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько сейчас стоят генераторы в Украине: аналитика

Украинцев уже сейчас предупреждают, что осенью и зимой с высокой вероятностью отключения света вернутся. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить себя альтернативными источниками электропитания.

В прошлом году спрос на них резко возрос уже после первых ракетных обстрелов рф и первых отключений света. А вместе со спросом выросли и цены. Однако после того как ситуация стабилизировалась, цены постепенно вышли почти на прошлогодний уровень.

Рассказываем, что сейчас происходит на рынке и какова стоимость генераторов в Украине.

Спрос

Несмотря на то что власти уже несколько недель подряд предупреждают украинцев об угрозе отключения света этой осенью, цены на генераторы все еще не растут.

К тому же, по сравнению с ноябрем 2022 года спрос на генераторы сократился буквально в тысячи раз.

Как сообщили аналитики OLX Украина, в ноябре количество откликов на объявления о продаже генераторов достигало 1,1 млн, а в июле 2023 года таких откликов было всего 7 тысяч.

По данным Prom.ua, спрос в целом на устройства автономного электропитания сократился на 92%.

Цены

В то же время, цены на генераторы резко упали. Например, средний чек на электрогенераторы уменьшился с 25 тысяч гривен до 9,7 тысяч гривен, то есть в 2,6 раза.

Самые дешевые генераторы, найденные на рынке, стоят от 4 000 гривен. Так, например, за 4200 гривен можно приобрести однофазный генератор максимальной мощностью 1.25 кВт. Его может хватить, например, для включения освещения и телевизора.

генераторы, найденные на рынке, стоят Так, например, за 4200 гривен можно приобрести однофазный генератор максимальной мощностью 1.25 кВт. Его может хватить, например, для включения освещения и телевизора. Цены на более мощные генераторы стартуют от 7000 гривен. Устройство мощностью 2,8 кВт можно приобрести за 7 400. Это однофазный бензиновый генератор с ручным стартером и объемом топливного бака в 18 литров.



генераторы стартуют Устройство мощностью 2,8 кВт можно приобрести за 7 400. Это однофазный бензиновый генератор с ручным стартером и объемом топливного бака в 18 литров. Еще более мощные генераторы на 5 кВт стоят от 15 000 гривен. Они также имеют ручной стартер, а объем топливного бака составляет около 25 литров.

генераторы на 5 кВт стоят Они также имеют ручной стартер, а объем топливного бака составляет около 25 литров. В диапазоне от 15 000 до 30 000 гривен можно выбрать генератор мощностью от 6,5 кВт и выше. Его вполне достаточно, чтобы удовлетворить бытовые потребности среднестатистического потребителя.



В целом цены на бензиновые генераторы достаточно разные — от 7000 до 150 000 гривен. Но одновременно найти аппарат можно на любой вкус и любой запрос.

Другая ситуация с дизельными генераторами. Бюджетный вариант искать не стоит, ведь цены на рынке стартуют от 20 000 гривен. За такую ​​сумму можно найти однофазный генератор мощностью до 3 кВт.

Как выбрать генератор и что происходило с ценами на генераторы в прошлом году и как могут измениться цены на генераторы осенью — читайте в нашей статье по ссылке внизу.

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