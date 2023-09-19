Сколько сейчас стоят генераторы в Украине: аналитика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько сейчас стоят генераторы в Украине: аналитика

Личные финансы
21
Сколько сейчас стоят генераторы в Украине: аналитика
Сколько сейчас стоят генераторы в Украине: аналитика
Украинцев уже сейчас предупреждают, что осенью и зимой с высокой вероятностью отключения света вернутся. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить себя альтернативными источниками электропитания.
В прошлом году спрос на них резко возрос уже после первых ракетных обстрелов рф и первых отключений света. А вместе со спросом выросли и цены. Однако после того как ситуация стабилизировалась, цены постепенно вышли почти на прошлогодний уровень.
Рассказываем, что сейчас происходит на рынке и какова стоимость генераторов в Украине.

Спрос

Несмотря на то что власти уже несколько недель подряд предупреждают украинцев об угрозе отключения света этой осенью, цены на генераторы все еще не растут.
К тому же, по сравнению с ноябрем 2022 года спрос на генераторы сократился буквально в тысячи раз.

Читайте также: Генераторы: какими они бывают, сколько стоят и как их купить

Как сообщили аналитики OLX Украина, в ноябре количество откликов на объявления о продаже генераторов достигало 1,1 млн, а в июле 2023 года таких откликов было всего 7 тысяч.
По данным Prom.ua, спрос в целом на устройства автономного электропитания сократился на 92%.

Цены

В то же время, цены на генераторы резко упали. Например, средний чек на электрогенераторы уменьшился с 25 тысяч гривен до 9,7 тысяч гривен, то есть в 2,6 раза.
  • Самые дешевые генераторы, найденные на рынке, стоят от 4 000 гривен. Так, например, за 4200 гривен можно приобрести однофазный генератор максимальной мощностью 1.25 кВт. Его может хватить, например, для включения освещения и телевизора.
  • Цены на более мощные генераторы стартуют от 7000 гривен. Устройство мощностью 2,8 кВт можно приобрести за 7 400. Это однофазный бензиновый генератор с ручным стартером и объемом топливного бака в 18 литров.
  • Еще более мощные генераторы на 5 кВт стоят от 15 000 гривен. Они также имеют ручной стартер, а объем топливного бака составляет около 25 литров.
  • В диапазоне от 15 000 до 30 000 гривен можно выбрать генератор мощностью от 6,5 кВт и выше. Его вполне достаточно, чтобы удовлетворить бытовые потребности среднестатистического потребителя.
В целом цены на бензиновые генераторы достаточно разные — от 7000 до 150 000 гривен. Но одновременно найти аппарат можно на любой вкус и любой запрос.
Другая ситуация с дизельными генераторами. Бюджетный вариант искать не стоит, ведь цены на рынке стартуют от 20 000 гривен. За такую ​​сумму можно найти однофазный генератор мощностью до 3 кВт.
Как выбрать генератор и что происходило с ценами на генераторы в прошлом году и как могут измениться цены на генераторы осенью — читайте в нашей статье по ссылке внизу.

Подорожают ли генераторы: что предлагают на рынке и чего ждать

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.