Сколько россия потратила средств на ночную атаку по Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько россия потратила средств на ночную атаку по Украине

113
Ночная атака россии по Украине, которая прошла 16 мая, стране-агрессору стоила по меньшей мере 119 млн дол. Такие подсчеты сделали журналисты «Экономическая правда» по данным командования Воздушных сил ВСУ.
Одна аэробалистическая ракета «Калибр» стоит 6,5 млн долл., то есть за 9 таких выпущенных ракет нужно заплатить 58,5 млн долл.
В общем, россия ночью 16 мая выпустила по Украине:
  • 6 аэробалистиных ракет «Кинжал»;
  • 9 крылатых ракет «Калибр»;
  • 3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);
  • 6 ударных БПЛА Shahed-136/131;
  • 3 БПЛА «Орлан», SuperCam.
Цена гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал» стартует от 10 млн дол, общая стоимость 6 пусков — 60 млн дол.
Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131 стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. Поэтому 6 таких БПЛА оккупантам обошлись в 280 тыс. дол.
Как ранее считали в Генштабе, беспилотник «Орлан-10» стоит 100 тыс. дол. Такую же цену при расчетах заложили за беспилотник SuperCam.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.