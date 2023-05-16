Сколько россия потратила средств на ночную атаку по Украине — Finance.ua

Сколько россия потратила средств на ночную атаку по Украине Сегодня 14:44

Ночная атака россии по Украине, которая прошла 16 мая, стране-агрессору стоила по меньшей мере 119 млн дол. Такие подсчеты сделали журналисты «Экономическая правда» по данным командования Воздушных сил ВСУ.

Одна аэробалистическая ракета «Калибр» стоит 6,5 млн долл., то есть за 9 таких выпущенных ракет нужно заплатить 58,5 млн долл.

В общем, россия ночью 16 мая выпустила по Украине:

6 аэробалистиных ракет «Кинжал»;

9 крылатых ракет «Калибр»;

3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);

6 ударных БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА «Орлан», SuperCam.

Цена гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал» стартует от 10 млн дол, общая стоимость 6 пусков — 60 млн дол.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131 стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. Поэтому 6 таких БПЛА оккупантам обошлись в 280 тыс. дол.

Как ранее считали в Генштабе, беспилотник «Орлан-10» стоит 100 тыс. дол. Такую же цену при расчетах заложили за беспилотник SuperCam.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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