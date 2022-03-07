Сколько потеряли российские олигархи — Finance.ua

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Сколько потеряли российские олигархи

Сегодня 20:00
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Российские олигархи, контролирующие большинство отраслей экономики страны, теряют на войне с Украиной миллиарды долларов.

Российские олигархи «беднеют»

  • Больше всего за 12 дней войны в Украине потерял олигарх Вагит Алекперов — владелец «Лукойл». Его состояние обвалилось вдвое на 10,5 миллиарда долларов.
  • Владелец «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 5,6 млрд долларов.
  • Геннадий Тимченко из Volga Group потерял 4,6 миллиарда долларов.
  • Владимир Потанин, владелец «Норникеля» и самый богатый человек России, потерял 4,5 миллиарда долларов.
  • Михаил Фридман («Альфа-банк») и Роман Абрамович (Millhouse LLC) оба потеряли по 2 миллиарда долларов.
Напомним, Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов.
По материалам: Телеканал 24
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