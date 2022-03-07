Сколько потеряли российские олигархи — Finance.ua

Сколько потеряли российские олигархи

Сегодня 20:00

Российские олигархи, контролирующие большинство отраслей экономики страны, теряют на войне с Украиной миллиарды долларов.

Российские олигархи «беднеют»

Больше всего за 12 дней войны в Украине потерял олигарх Вагит Алекперов — владелец «Лукойл». Его состояние обвалилось вдвое на 10,5 миллиарда долларов.

Владелец «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 5,6 млрд долларов.

Геннадий Тимченко из Volga Group потерял 4,6 миллиарда долларов.

Владимир Потанин, владелец «Норникеля» и самый богатый человек России, потерял 4,5 миллиарда долларов .

. Михаил Фридман («Альфа-банк») и Роман Абрамович (Millhouse LLC) оба потеряли по 2 миллиарда долларов.

Напомним, Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов.

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