Сколько потеряли российские олигархи — Finance.ua

Сколько потеряли российские олигархи
Российские олигархи, контролирующие большинство отраслей экономики страны, теряют на войне с Украиной миллиарды долларов.
Российские олигархи «беднеют»
- Больше всего за 12 дней войны в Украине потерял олигарх Вагит Алекперов — владелец «Лукойл». Его состояние обвалилось вдвое на 10,5 миллиарда долларов.
- Владелец «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 5,6 млрд долларов.
- Геннадий Тимченко из Volga Group потерял 4,6 миллиарда долларов.
- Владимир Потанин, владелец «Норникеля» и самый богатый человек России, потерял 4,5 миллиарда долларов.
- Михаил Фридман («Альфа-банк») и Роман Абрамович (Millhouse LLC) оба потеряли по 2 миллиарда долларов.
Напомним, Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов.
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