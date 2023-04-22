Сколько платят работникам завода Tesla в Китае — Finance.ua
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Сколько платят работникам завода Tesla в Китае

Технологии&Авто
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Сколько платят работникам завода Tesla в Китае
Сколько платят работникам завода Tesla в Китае
Стало известно, какие зарплаты у работников завода Tesla в Шанхае.
По данным China Times, основная ежемесячная зарплата простого китайского работника составляет более 5000 юаней (27 тыс. грн.), а с учетом бонусов, надбавок и оплаты сверхурочных — около 10 000 юаней (около 54 тыс. грн.).
Кроме того, компания предоставляет бесплатное питание на работе, трансфер и бесплатное коммерческое страхование для всей семьи.
Однако в последнее время на фоне снижения цен на продукцию предприятия его работники в социальных сетях сообщают о сокращении квартальных премий.
Ранее стало известно, что Tesla построит еще одну гигафабрику в Китае. На предприятии будут производиться накопители энергии Megapack. Строительство завода в КНР начнется в третьем квартале 2023 года.
Напомним, средняя зарплата в категории «Транспорт, автобизнес» в Украине — 21 500 грн. Это медиана заработных плат по данным из 13 919 вакансий, размещенных на Work.ua в этой категории за последние 3 месяца.
По материалам:
MMR
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