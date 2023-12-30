Сколько платит государство за реабилитацию военных — Finance.ua
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Сколько платит государство за реабилитацию военных

Казна и Политика
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Ветераны в Украине получают бесплатные услуги по реабилитации наравне с другими гражданами. Государство предоставляет медицинским учреждениям средства на реабилитацию независимо от того, гражданский это или военный.
Специалистов, занимающихся реабилитацией, в Украине становится все больше: их количество выросло более чем вдвое.
Пациент должен получать три часа реабилитации в день. За курс реабилитации одного человека в течение 14 дней медучреждение получает увеличенный тариф — 19 700 гривен. За курс реабилитации в 21 день — 33 600 гривен, приводит данные Василий Стрилка, директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Украины.
«Нам нужно сделать все, чтобы человек не стал лицом с инвалидностью. И нужно, чтобы реабилитация началась как можно раньше, чтобы не потерять время», — говорит он.
В Минздраве напомнили, что увеличение тарифов на услуги по реабилитации в Украине стимулировало медицинские учреждения привлекать больше профильных специалистов. Их количество выросло практически вдвое.
«Сейчас все подобные заведения в Украине способны принимать более 8 тысяч пациентов в день. Наша потребность — как раз 7−8 тысяч. Мы ориентируемся на опыт в Израиле: там на 10 миллионов населения — около тысячи реабилитационных коек. Но в Израиле очень хорошо работает помощь в общинах, нам это еще нужно развивать. В Украине международные команды специалистов по реабилитации постоянно учат наших коллег», — отметил собеседник.
Сейчас, по его словам, коек для курсов реабилитации достаточно, и система не загружена.
«Сейчас мы скорее видим определенную недозагрузку. Государство дает средства на реабилитацию независимо от того, гражданский это или военный. Каждый гражданин Украины имеет право по меньшей мере на два реабилитационных цикла в год. Для тяжелых травм и ампутаций — до 8 циклов в год. За все это платит государство», — добавляет Василий Стрилка.
По материалам:
РБК-Україна
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