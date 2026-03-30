Сколько официально зарабатывают работники ТЦК

Зарплата начисляется по разным принципам

В Украине уровень оплаты труда сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) существенно отличается. Конечная сумма зависит от должности, статуса работника и региона службы. С учетом надбавок отдельные категории могут получать более 40 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Как формируется оплата труда

Штат ТЦК и СП состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников.

Поэтому финансовое обеспечение им начисляется по разным принципам. Военнослужащие получают денежное довольствие. В то время как начисления государственным служащим и работникам осуществляются согласно системе оплаты труда.

В частности, на период военного положения, предусмотренного постановлением Кабмина, должностные оклады государственных служащих и работников ТЦК рассчитываются с применением коэффициентов 2 или 1,5 — в зависимости от территории, на которой находится центр комплектования.

Работникам, непосредственно выполняющим обязанности и задачи (сквозные профессии), выплачивают ежемесячные надбавки за работу с особыми условиями труда:

на территориях активных боевых действий — 100 процентов должностного оклада;

на территориях возможных боевых действий — 50 процентов должностного оклада.

Сколько сотрудники ТЦК получают на руки

Денежное довольствие военнослужащих

Размер денежного довольствия военнослужащих ТЦК и СП со всеми надбавками и доплатами зависят от категории и составляют:

офицерский состав — от 23 689 до 48 359 грн в месяц;

сержантский состав — 20 590−30 180 грн;

рядовой состав — 20 183−26 112 грн.

Зарплаты госслужащих в тылу

Зарплаты государственных служащих в тылу после отчисления предусмотренных законодательством налогов и сборов:

главный специалист — 22 025−25 358 грн/месяц;

ведущий специалист — 22 113−24 375 грн;

специалист — 21 634−24 166 грн.

Работники, выполняющие функции обслуживания, получают на руки от 17 211 грн до 25 502 грн в месяц.

Оплата труда по отдельным профессиям

Работники сквозных профессий:

уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809−9 628 грн;

слесарь, электромонтер — 9 225−10 055 грн;

инспектор по военному учету — 9 934−10 787 грн.

Зарплаты в зонах активных боевых действий

Госслужащие:

главный специалист — 42 536−47 286 грн;

ведущий специалист — 41 780−47 125 грн;

специалист — 41 039−43 631 грн.

Работники, выполняющие функции обслуживания — 34 977−47 237 грн.

Уборщики служебных помещений и операторы котельных — 11 568−12 325 грн.

На территориях возможных боевых действий зарплаты сотрудников ТЦК таковы:

главный специалист — 32 957−37 754 грн/месяц;

ведущий специалист — 33 049−36 322 грн;

специалист — 32 361−36 048 грн;

работники, выполняющие функции обслуживания — 28 690−37 449 грн;

уборщик, сторож, оператор котельной — 9491−11149 грн;

слесарь, электромонтер — 13 500−14 530 грн;

инспектор по военному учету — 11 705−12 590 грн.

Относительно количества работающих в Украине ТЦК и СП и численности сотрудников центров в Главном управлении коммуникаций ВСУ отметили, что эта информация с ограниченным доступом и не подлежит разглашению.

