0 800 307 555
Сколько официально зарабатывают работники ТЦК

Зарплата начисляется по разным принципам
Зарплата начисляется по разным принципам
В Украине уровень оплаты труда сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) существенно отличается. Конечная сумма зависит от должности, статуса работника и региона службы. С учетом надбавок отдельные категории могут получать более 40 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Как формируется оплата труда

Штат ТЦК и СП состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников.
Поэтому финансовое обеспечение им начисляется по разным принципам. Военнослужащие получают денежное довольствие. В то время как начисления государственным служащим и работникам осуществляются согласно системе оплаты труда.
В частности, на период военного положения, предусмотренного постановлением Кабмина, должностные оклады государственных служащих и работников ТЦК рассчитываются с применением коэффициентов 2 или 1,5 — в зависимости от территории, на которой находится центр комплектования.
Работникам, непосредственно выполняющим обязанности и задачи (сквозные профессии), выплачивают ежемесячные надбавки за работу с особыми условиями труда:
  • на территориях активных боевых действий — 100 процентов должностного оклада;
  • на территориях возможных боевых действий — 50 процентов должностного оклада.

Сколько сотрудники ТЦК получают на руки

Денежное довольствие военнослужащих
Размер денежного довольствия военнослужащих ТЦК и СП со всеми надбавками и доплатами зависят от категории и составляют:
  • офицерский состав — от 23 689 до 48 359 грн в месяц;
  • сержантский состав — 20 590−30 180 грн;
  • рядовой состав — 20 183−26 112 грн.
Зарплаты госслужащих в тылу
Зарплаты государственных служащих в тылу после отчисления предусмотренных законодательством налогов и сборов:
  • главный специалист — 22 025−25 358 грн/месяц;
  • ведущий специалист — 22 113−24 375 грн;
  • специалист — 21 634−24 166 грн.
Работники, выполняющие функции обслуживания, получают на руки от 17 211 грн до 25 502 грн в месяц.
Оплата труда по отдельным профессиям
Работники сквозных профессий:
  • уборщик, сторож, оператор котельной — 7 809−9 628 грн;
  • слесарь, электромонтер — 9 225−10 055 грн;
  • инспектор по военному учету — 9 934−10 787 грн.

Зарплаты в зонах активных боевых действий

Госслужащие:
  • главный специалист — 42 536−47 286 грн;
  • ведущий специалист — 41 780−47 125 грн;
  • специалист — 41 039−43 631 грн.
Работники, выполняющие функции обслуживания — 34 977−47 237 грн.
Уборщики служебных помещений и операторы котельных — 11 568−12 325 грн.
На территориях возможных боевых действий зарплаты сотрудников ТЦК таковы:
  • главный специалист — 32 957−37 754 грн/месяц;
  • ведущий специалист — 33 049−36 322 грн;
  • специалист — 32 361−36 048 грн;
  • работники, выполняющие функции обслуживания — 28 690−37 449 грн;
  • уборщик, сторож, оператор котельной — 9491−11149 грн;
  • слесарь, электромонтер — 13 500−14 530 грн;
  • инспектор по военному учету — 11 705−12 590 грн.
Относительно количества работающих в Украине ТЦК и СП и численности сотрудников центров в Главном управлении коммуникаций ВСУ отметили, что эта информация с ограниченным доступом и не подлежит разглашению.
По материалам:
Novyny.live
